Futbolista norirlandés Callum McVeigh murió a los 23 años en un trágico accidente en Nochebuena

El joven futbolista norirlandés Callum McVeigh murió a los 23 años en un trágico accidente ocurrido el pasado miércoles, 24 de diciembre, informó el diario Belfast Telegraph.

Durante su breve carrera, McVeigh -quien se desempeñaba como defensor- jugó en clubes como Linfield, Portadown, Ards y Knockbreda, de las divisiones de ascenso de Irlanda del Norte.

El jugador acababa de fichar por el Killyleagh YC, al este de Irlanda del Norte.

Belfast Telegraph informó que el joven futbolista murió en un “trágico accidente en Nochebuena”, sin brindar detalles sobre este lamentable hecho.



Reacciones a la muerte de Callum McVeigh

La muerte de Callum McVeigh causó gran consternación entre los distintos clubes que defendió a lo largo de su corta carrera.

A través de sus redes sociales, el Linfield FC se mostró “profundamente entristecido” por el fallecimiento de su exjugador. “Extendemos sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo de Callum, pasados y presentes, en este momento tan difícil”, publicó el club.

En un pronunciamiento, el Killyleagh YC recordó que el último partido de Callum McVeigh fue el pasado 13 de diciembre, en la aplastante victoria 13-1 ante el Clonduff.

“Fue un momento que recordaremos con gran orgullo y tristeza. Recordaremos por mucho tiempo la alegría y el disfrute de esa noche, ya que Callum se unió a nosotros más tarde esa noche para la fiesta de Navidad de los jugadores”, refirió el club.



Linfield FC is deeply saddened to learn of the passing of former player Callum McVeigh, who passed away yesterday at only 23 years of age.



Callum was a valued member of the Linfield Swifts side that lifted the Steel & Sons Cup in 2019, before progressing into senior football… pic.twitter.com/3bSU5s8CxB — Linfield FC (@OfficialBlues) December 25, 2025