Luto en el fútbol británico: murió John Robertson, leyenda del Nottingham Forest bicampeón de Europa

Luto en el fútbol británico. El escocés John Robertson, leyenda del Nottingham Forest, murió este jueves, 25 de diciembre, a los 72 años, confirmó el club inglés en un comunicado.

John Robertson lideró al mejor Nottingham Forest de la historia en los títulos de 1979 y 1980 en la Copa de Europa (hoy Champions League), gestas que el club inglés no ha podido emular hasta la fecha.

“Una verdadera leyenda de nuestro club y dos veces campeón de la Copa de Europa, el talento incomparable de John, su humildad y su inquebrantable dedicación al Nottingham Forest nunca serán olvidados”, expresó el club.

Robertson fue fundamental en los dos títulos continentales del Nottingham Forest. En la final del torneo de 1979, fue autor de la asistencia a Trevor Francis que anotó el gol del triunfo ante el Malmö sueco; mientras que, en la final de 1980, marcó el solitario gol con el que su equipo se impuso al Hamburgo alemán.



We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.



A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.



Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu — Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025

Leyenda del Nottingham Forest

John Robertson jugó prácticamente toda su carrera en el Nottingham Forest. Su primera etapa fue entre 1970 y 1983; tras lo cual fichó por el Derby County, cuadro que defendió por dos temporadas.

En 1985, volvió al Forest, para una segunda etapa, que se extendió hasta 1986, cuando se retiró del fútbol profesional.

Robertson también defendió la camiseta de la Selección de Escocia y hasta llegó a jugar los Mundiales de 1978 y 1982. De hecho, en el torneo disputado en Argentina, Robertson integró la plantilla que cayó 1-3 ante Perú, aunque permaneció todo el partido en la banca de suplentes.

Conocida la lamentable noticia, la Selección de Escocia publicó un comunicado en el que expresó su pesar por esta irreparable pérdida. “Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de John Robertson, que jugó 28 veces con la selección, también ganó dos veces la Copa de Europa con el Nottingham Forest”, remarcó la institución.



Our thoughts are with the family and friends of John Robertson, following his passing today.



Capped 28 times, Robertson was also a double European Cup winner with Nottingham Forest. pic.twitter.com/TIpApsQzfq — Scotland National Team (@ScotlandNT) December 25, 2025