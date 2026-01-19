Últimas Noticias
¡Oficial! Chile y Venezuela jugarán torneo FIFA en 2026 con 48 selecciones

Venezuela y Chile no clasificaron al Mundial 2026
Venezuela y Chile no clasificaron al Mundial 2026 | Fuente: La Vinotinto / La Roja
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

La FIFA dio a conocer la participación de las selecciones de Chile y Venezuela como los representantes de Sudamérica.

Venezuela estuvo cerca de clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia, mientras que Chile volvió a decepcionar en las Eliminatorias, siendo el último de la tabla. El próximo Mundial se llevará a cabo sin estas selecciones, pero no estarán ajenas a competir este 2026 en cotejos FIFA.

La FIFA confirmó este lunes las 48 selecciones que participarán en la edición ampliada del FIFA Series 2026, con Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán como sedes de los grupos masculinos y donde habrá participación de elencos sudamericanos con Chile y Venezuela.

Venezuela y Chile al FIFA Series 2026

Después del anuncio hecho en noviembre de 2025 de la ampliación del formato de esta iniciativa del FIFA Series (por Sudamérica estuvo presente Bolivia), dirigida al desarrollo con partidos amistosos, las 48 selecciones se repartirán en doce grupos de cuatro equipos, que competirán durante el periodo internacional de marzo y abril.

La FIFA destacó que los participantes representan todo el rango de su clasificación, desde combinados consolidados como Australia (puesto 26) hasta países emergentes como las Islas Vírgenes Estadounidenses (207). Y cinco selecciones masculinas —Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán— están clasificadas para el Mundial 2026.

"Esta diversidad refleja el compromiso de la FIFA de ofrecer encuentros internacionales significativos para las selecciones de las federaciones miembro, independientemente de su nivel de desarrollo", destacó la FIFA a través de un comunicado.

Chile se encuentra en el grupo que tiene a Nueva Zelanda como anfitrión y en el que también chocará con Finlandia y Cabo Verde.

Por su lado, Venezuela está en la zona en la que Uzbekistán será el país sede. Sus otros rivales serán Gabón y Trinidad y Tobago.

¿Qué equipos jugarán en el FIFA Series 2026?

  • Australia (AFC): Australia (anfitrión), Camerún, RP China, Curazao
  • Azerbaiyán (UEFA): Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona, Santa Lucía.
  • Indonesia (AFC): Bulgaria, Indonesia (anfitrión), Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves.
  • Kazajistán (UEFA): Comoras, Kazajistán (anfitrión), Kuwait, Namibia.
  • Nueva Zelanda (OFC): Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda (anfitrión).
  • Puerto Rico (Concacaf): Samoa Estadounidense, Guam, Puerto Rico (anfitrión), Islas Vírgenes Estadounidenses.
  • Ruanda (CAF)/grupo A: Estonia, Granada, Kenia, Ruanda (anfitrión)
  • Ruanda (CAF)/grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania.
  • Uzbekistán (AFC): Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán (anfitrión), Venezuela.
Selección de Chile Selección de Venezuela FIFA FIFA Series

