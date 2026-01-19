Gianfranco Chávez, el nuevo volante de Pablo Guede: "Nunca jugué ahí, recién tengo cuatro entrenamientos"

Gianfranco Chávez es una de las principales novedades de Alianza Lima durante la pretemporada 2026. Siendo habitualmente un defensor, el técnico Pablo Guede lo ha utilizado como volante central, una posición en la que indicó necesita de más aprendizaje.

“De manera personal estoy muy motivado, muy entusiasmado. Es una nueva posición donde me está usando el profe’, pero sabe que lo voy a rendir al máximo, dejando todo. Tengo cosas por aprender, recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’. Nunca había jugado ahí, estoy muy feliz de que el profe’ me siga enseñando y los compañeros también me sigan ayudando para aprender”, dijo a Jax Latin Media

El excapitán de Sporting Cristal señaló que le ha sido fundamental para desempeñarse como mediocampista el apoyo de los otros volantes del plantel.

“Estos días ha habido mucha predisposición de parte de los compañeros, de Pedro (Aquino) para ayudarme, de Jesús (Castillo), de la gente que juega en el medio mucho tiempo. Estoy a predisposición en ese puesto, que es lindo, me porque me gusta marcar bastante y tengo que asociar algunos movimientos”, mencionó.

Pretemporada de exigencia

Alianza Lima regresó al Perú tras disputar tres partidos en la Serie Río de La Plata, en Montevideo, con el saldo de dos derrotas y una victoria. Los blanquiazules han realizado en conjunto trabajos con el balón y a nivel físico, una exigencia que llamó la atención de Gianfranco Chávez.

“Los entrenamientos han sido duros, ha sido la pretemporada de mi carrera más dura que he tenido. Me exigió mucho en lo físico, tengo mucho por mejorar, aprender. Viendo videos y jugando mucho más me voy a soltar”, dijo.

Alianza Lima cerró la gira en Uruguay con el triunfo 3-2 ante Colo Colo, encuentro donde nuevamente Chávez apareció como mediocampista central.

“El grupo está muy unido, nuevas caras se han sumado y estamos muy felices. Tenemos que seguir avanzando. Alianza siempre te pide ganar, pero sabemos que la pretemporada ha sido muy dura y eso también sirve como para soltar las piernas y prepararnos para los partidos que vienen”, concluyó.

Se viene la Noche Blanquiazul

El último partido de la pretemporada de Alianza Lima será el sábado 24 de enero, cuando enfrente al Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026 en el estadio Alejandro Villanueva.

Después de ello comenzarán los cotejos oficiales, con la fecha 1 del Torneo Apertura visitando a Sport Huancayo (30 de enero) y el cotejo de ida en Paraguay ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores.