A un día de la final: Senegal denunció fallos en la organización de la Copa Africana de Naciones

Clima de polémica a un día de la final de la Copa Africana de Naciones. Y es que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) denunció fallos en la organización.



La FSF emitió un comunicado en el que criticó la "ausencia manifiesta de un dispositivo de seguridad adecuado" para escoltar la llegada de la selección senegalesa, que se desplazó en tren de alta velocidad desde Tánger a Rabat para disputar la final contra Marruecos.



La misma fuente cuestionó también el alojamiento de los jugadores y su lugar de entrenamiento. Además, señaló las dificultades para conseguir entradas para los aficionados senegaleses. Por ello, pidió a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que tome "medidas correctivas inmediatas" para garantizar "el respeto de los principios del juego equitativo".



Asimismo, el seleccionador senegalés, Pape Thiaw, denunció este sábado en una rueda de prensa que sus "jugadores estaban en peligro" tras su llegada a la estación de tren de Rabat, ante una multitud de aficionados que obligó al equipo a abrirse paso entre la gente.

Senegal destacó respuesta inmediata de organización

Posteriormente, la FSF publicó un segundo comunicado en el que agradeció "la disponibilidad, la atención y la diligencia" del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, así como su "intervención personal" para aportar "soluciones concretas" a sus quejas, "en un espíritu de fraternidad, respeto mutuo y cooperación deportiva".

