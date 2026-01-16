Egipto vs. Nigeria: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones?

Egipto vs. Nigeria EN VIVO: se enfrentan este sábado 17 de enero en el estadio Stade Mohammed V, en Casablanca (Marruecos), por el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones. El partido se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El cotejo que nadie quiere jugar. El más ganador de la Copa Africana de Naciones, Egipto, no pudo en las semifinales contra Senegal, por lo que Mohamed Salah seguirá con la deuda de obtener un título con su selección.

Nigeria, por su lado, con el ataque más potente del torneo apuntaba a tomarse la revancha de la final perdida en la anterior edición, pero en los penales cayó ante el local Marruecos y el gran nivel de Bono.

Ahora, los dos conjuntos irán por el consuelo con la medalla de bronce.

Egipto vs. Nigeria: ¿cómo llegan al tercer lugar de la Copa Africana de Naciones?

Egipto vio interrumpido el sueño por el octavo título al caer 1-0 frente a Senegal en la semifinal. Por su parte, Nigeria llegó hasta los penales con el anfitrión Marruecos, pero perdió en esa definición.

¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs Nigeria EN VIVO por el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones?

El partido de Egipto frente a Nigeria fue programado para el sábado 17 de enero en el Stade Mohammed V, en Casablanca (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 67 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Egipto vs Nigeria EN VIVO por el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones?

En Perú , el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m. En España , el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Egipto vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Egipto vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

¿Qué canal TV transmite el Egipto vs Nigeria EN VIVO?

El partido entre Egipto vs. Nigeria se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Egipto vs Nigeria: alineaciones posibles

Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Ahmed Aboul-Fotouh; Marwan Attia, Hossam Abdelmaguid, Hamdy Fathy; Omar Marmoush, Mohamed Salah y Emam Ashour.

Nigeria: Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyedika, Iwobi, Onyeka; Ademola Lookman, Akor Adams y Victor Osimhen.

Egipto vs. Nigeria: últimos resultados

14/01/2026 | Senegal 1-0 Egipto – CAN semifinal

10/01/2026 | Egipto 3-2 Costa de Marfil – CAN cuartos

05/01/2026 | Egipto 3-1 Benín – CAN octavos

14/01/2026 | Nigeria 0-0 [2-4] Marruecos – CAN semifinal

10/01/2026 | Argelia 0-2 Nigeria – CAN cuartos

05/01/2026 | Nigeria 4-0 Mozambique – CAN octavos