¿Se juntan Cristiano Ronaldo y Messi en la MLS? Esto es lo que se sabe del futuro de 'CR7'

Cristiano Ronaldo está en duda sobre su futuro en Al Nassr tras negarse a jugar en el partido ante Al Riyadh por desacuerdos con la gestión del club y el Fondo de Inversión Pública en Arabia Saudita.

Por ello, la actualidad de Cristiano está en la mira de sus millones de hinchas que este martes se enteraron sobre la chance que la estrella portuguesa podría poner punto final a su era en Al Nassr.

El diario Record de Portugal aseguró en su informe que Cristiano podría dejar Al Nassr en junio. ¿La razón? Ya no está contento en el club que milita desde fines de diciembre del 2022.

La información recopilada destaca que "la MLS y un regreso a Europa se perfilan como posibles destinos". Es decir, sería la primera vez que 'CR7' jugaría como jugador de club en el continente americano.

En caso se concrete la incorporación a la MLS, Cristiano Ronaldo volvería a enfrentar a Lionel Messi, que es la estrella y capitán del Inter Miami, actual monarca de la liga norteamericana.

Cristiano no jugó con Al Nassr

Cristiano Ronaldo no jugó el partido contra el Al Riyadh en la liga saudí y ni siquiera formó parte de la relación de inscritos en la convocatoria para el encuentro como protesta, según A Bola, por la gestión de su club del Fondo de Inversión Pública del país en comparación con otros equipos de la misma competición, como el Al Hilal.

Según publicó este domingo ‘A Bola’, Cristiano Ronaldo está “descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí” de su club, al que llegó hace tres años, “especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal.