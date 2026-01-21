Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cristiano Ronaldo marcó en victoria de Al Nassr y está a 40 de llegar a los 1000 goles [VIDEO]

Cristiano Ronaldo marcó su gol 960 en su carrera profesional.
Cristiano Ronaldo marcó su gol 960 en su carrera profesional. | Fuente: X | Fotógrafo: AlNassrFC_EN
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Cristiano Ronaldo lleva anotados 17 goles en 20 partidos con Al Nassr en lo que va de la temporada.

A poco del objetivo. Cristiano Ronaldo marcó este miércoles en la victoria de Al Nassr sobre Damac (2-1), por la Liga Profesional Saudí, y se encuentra a 40 goles de llegar a los 1000 como futbolista profesional. 

El gol del delantero portugués llegó a los 50 minutos, cuando el cuadro amarillo ganaba apenas 1-0. El astro recibió un pase de su compatriota João Félix y remató de derecha, superando al portero.

De esta manera, el delantero de 40 años marcó su gol 960 en partidos oficiales, estando muy cerca del objetivo de llegar a los 1000 goles. 

Cristiano Ronaldo anotó su gol 960 como profesional
Cristiano Ronaldo anotó su gol 960 como profesional | Fuente: X

Cristiano Ronaldo en la temporada

Cristiano Ronaldo está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. El portugués ha marcado 17 goles en 20 partidos con Al Nassr

Esta buena racha de victorias le ha permitido al cuadro saudí mantenerse en el segundo lugar del torneo con 37 unidades, cuatro menos que Al Hilal, su máximo rival.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Cristiano Ronaldo Al Nassr video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA