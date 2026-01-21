Cristiano Ronaldo marcó en victoria de Al Nassr y está a 40 de llegar a los 1000 goles [VIDEO]

A poco del objetivo. Cristiano Ronaldo marcó este miércoles en la victoria de Al Nassr sobre Damac (2-1), por la Liga Profesional Saudí, y se encuentra a 40 goles de llegar a los 1000 como futbolista profesional.

El gol del delantero portugués llegó a los 50 minutos, cuando el cuadro amarillo ganaba apenas 1-0. El astro recibió un pase de su compatriota João Félix y remató de derecha, superando al portero.

De esta manera, el delantero de 40 años marcó su gol 960 en partidos oficiales, estando muy cerca del objetivo de llegar a los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 960 como profesional | Fuente: X

Cristiano Ronaldo en la temporada

Cristiano Ronaldo está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. El portugués ha marcado 17 goles en 20 partidos con Al Nassr.

Esta buena racha de victorias le ha permitido al cuadro saudí mantenerse en el segundo lugar del torneo con 37 unidades, cuatro menos que Al Hilal, su máximo rival.

