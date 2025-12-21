Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025 EN VIVO por TV y streaming?

Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025 EN VIVO por TV y streaming
Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025 EN VIVO por TV y streaming | Fuente: X | Fotógrafo: @CAF_Online
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce dónde seguir la Copa Africana de Naciones 2025 por TV y streaming en Perú y en todo el mundo.

El domingo 21 de diciembre empieza la Copa Africana de Naciones, torneo que se disputará en Marruecos hasta el 18 de enero, y que contará con la participación de 24 selecciones, quienes buscarán alzarse con el título. 

De acuerdo con los organizadores, se han vendido un millón de entradas para la CAN 2025, campeonato que sirve de preparación para el local, que albergará el Mundial 2030 con España y Portugal.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuál es el calendario de los partidos de la Copa Africana de Naciones 2025?

Domingo 21 de diciembre

2:00 p.m. | Marruecos vs Comoras ---> Grupo A


Lunes 22 de diciembre

9:00 a.m. | Mali vs Zambia ---> Grupo A

12:00 p.m. | Sudáfrica vs Angola ---> Grupo B

3:00 p.m. | Egipto vs Zimbabue ---> Grupo B


Martes 23 de diciembre

7:30 a.m. | RC Congo vs Benin ---> Grupo D

10:00 a.m. | Senegal vs Botsuana ---> Grupo D

12:30 p.m. | Nigeria vs Tanzania ---> Grupo C

3:00 p.m. | Túnez vs Uganda ---> Grupo C


Miércoles 24 de diciembre

7:30 a.m. | Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial ---> Grupo E

10:00 a.m. | Argelia vs Sudán ---> Grupo E

12:30 p.m. | Costa de Marfil vs Mozambique ---> Grupo F

3:00 p.m. | Camerún vs Gabón ---> Grupo F


Viernes 26 de diciembre

7:30 a.m. | Angola vs Zimbabue ---> Grupo B

10:00 a.m. | Egipto vs Sudáfrica ---> Grupo B

12:30 p.m. | Zambia vs Comoras ---> Grupo A

3:00 p.m. | Marruecos vs Mali ---> Grupo A


Sábado 27 de diciembre

7:30 a.m. | Benin vs Botsuana ---> Grupo D

10:00 a.m. | Senegal vs RD Congo ---> Grupo D

12:30 p.m. | Uganda vs Tanzania ---> Grupo C

3:00 p.m. | Nigeria vs Túnez ---> Grupo C


Domingo 28 de diciembre

7:30 a.m. | Gabón vs Mozambique ---> Grupo F

10:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Sudán ---> Grupo E

12:30 p.m. | Argelia vs Burkina Faso ---> Grupo E

3:00 p.m. | Costa de Marfil vs Camerún ---> Grupo F


Lunes 29 de diciembre

11:00 a.m. | Zimbabue vs Sudáfrica ---> Grupo B

11:00 a.m. | Angola vs Egipto ---> Grupo B

2:00 p.m. | Zambia vs Marruecos ---> Grupo A

2:00 p.m. | Comoras vs Malí ---> Grupo A


Martes 30 de diciembre

11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria ---> Grupo C

11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez ---> Grupo C

2:00 p.m. | Botsuana vs RD Congo ---> Grupo D

2:00 p.m. | Benín vs Senegal ---> Grupo D


Miércoles 31 de diciembre

11:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Argelia ---> Grupo E

11:00 a.m. | Sudán vs Burkina Faso ---> Grupo E

2:00 p.m. |  Gabón vs Costa de Marfil---> Grupo F

2:00 p.m. | Mozambique vs Camerún ---> Grupo F

¿Cuáles son los grupos de la Copa Africana de Naciones 2025?

Grupo A

  • Comoras
  • Mali
  • Marruecos
  • Zambia

Grupo B

  • Angola
  • Egipto
  • Sudáfrica
  • Zimbabue

Grupo C

  • Nigeria
  • Tanzania
  • Túnez
  • Uganda

Grupo D

  • Benín
  • Botsuana
  • RD Congo
  • Senegal

Grupo E

  • Argelia
  • Burkina Faso
  • Guinea Ecuatorial
  • Sudán

Grupo F

  • Camerún
  • Gabón
  • Costa de Marfil
  • Mozambique

¿Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025 por TV?

La Copa Africana de Naciones 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. 

¿Cómo ver la Copa Africana de Naciones 2025 vía streaming?

La Copa Africana de Naciones 2025 se podrá ver vía streaming por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports. El minuto a minuto de cada uno de los cotejos lo tendrás por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Copa Africana de Naciones Copa Africana de Naciones 2025 CAN 2025

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA