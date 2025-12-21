¿Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025 EN VIVO por TV y streaming?

El domingo 21 de diciembre empieza la Copa Africana de Naciones, torneo que se disputará en Marruecos hasta el 18 de enero, y que contará con la participación de 24 selecciones, quienes buscarán alzarse con el título.

De acuerdo con los organizadores, se han vendido un millón de entradas para la CAN 2025, campeonato que sirve de preparación para el local, que albergará el Mundial 2030 con España y Portugal.

¿Cuál es el calendario de los partidos de la Copa Africana de Naciones 2025?

Domingo 21 de diciembre

2:00 p.m. | Marruecos vs Comoras ---> Grupo A

Lunes 22 de diciembre

9:00 a.m. | Mali vs Zambia ---> Grupo A

12:00 p.m. | Sudáfrica vs Angola ---> Grupo B

3:00 p.m. | Egipto vs Zimbabue ---> Grupo B

Martes 23 de diciembre

7:30 a.m. | RC Congo vs Benin ---> Grupo D

10:00 a.m. | Senegal vs Botsuana ---> Grupo D

12:30 p.m. | Nigeria vs Tanzania ---> Grupo C

3:00 p.m. | Túnez vs Uganda ---> Grupo C

Miércoles 24 de diciembre

7:30 a.m. | Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial ---> Grupo E

10:00 a.m. | Argelia vs Sudán ---> Grupo E

12:30 p.m. | Costa de Marfil vs Mozambique ---> Grupo F

3:00 p.m. | Camerún vs Gabón ---> Grupo F

Viernes 26 de diciembre

7:30 a.m. | Angola vs Zimbabue ---> Grupo B

10:00 a.m. | Egipto vs Sudáfrica ---> Grupo B

12:30 p.m. | Zambia vs Comoras ---> Grupo A

3:00 p.m. | Marruecos vs Mali ---> Grupo A

Sábado 27 de diciembre

7:30 a.m. | Benin vs Botsuana ---> Grupo D

10:00 a.m. | Senegal vs RD Congo ---> Grupo D

12:30 p.m. | Uganda vs Tanzania ---> Grupo C

3:00 p.m. | Nigeria vs Túnez ---> Grupo C

Domingo 28 de diciembre

7:30 a.m. | Gabón vs Mozambique ---> Grupo F

10:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Sudán ---> Grupo E

12:30 p.m. | Argelia vs Burkina Faso ---> Grupo E

3:00 p.m. | Costa de Marfil vs Camerún ---> Grupo F

Lunes 29 de diciembre

11:00 a.m. | Zimbabue vs Sudáfrica ---> Grupo B

11:00 a.m. | Angola vs Egipto ---> Grupo B

2:00 p.m. | Zambia vs Marruecos ---> Grupo A

2:00 p.m. | Comoras vs Malí ---> Grupo A

Martes 30 de diciembre

11:00 a.m. | Uganda vs Nigeria ---> Grupo C

11:00 a.m. | Tanzania vs Túnez ---> Grupo C

2:00 p.m. | Botsuana vs RD Congo ---> Grupo D

2:00 p.m. | Benín vs Senegal ---> Grupo D

Miércoles 31 de diciembre

11:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Argelia ---> Grupo E

11:00 a.m. | Sudán vs Burkina Faso ---> Grupo E

2:00 p.m. | Gabón vs Costa de Marfil---> Grupo F

2:00 p.m. | Mozambique vs Camerún ---> Grupo F

No stadium has ever been more ready. 🏟️



Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah welcomes #TotalEnergiesAFCON2025 tonight. 🌍 pic.twitter.com/W42pXXcWSB — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025

¿Cuáles son los grupos de la Copa Africana de Naciones 2025?

Grupo A

Comoras

Mali

Marruecos

Zambia

Grupo B

Angola

Egipto

Sudáfrica

Zimbabue

Grupo C

Nigeria

Tanzania

Túnez

Uganda

Grupo D

Benín

Botsuana

RD Congo

Senegal

Grupo E

Argelia

Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Sudán

Grupo F

Camerún

Gabón

Costa de Marfil

Mozambique

¿Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2025 por TV?

La Copa Africana de Naciones 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports.

¿Cómo ver la Copa Africana de Naciones 2025 vía streaming?

La Copa Africana de Naciones 2025 se podrá ver vía streaming por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports. El minuto a minuto de cada uno de los cotejos lo tendrás por RPP.pe.

