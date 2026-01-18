"¿Eso va por mí?": la reacción de Florentino Pérez por hinchas del Real Madrid que pedían su dimisión

Real Madrid no la pasa bien y el Santiago Bernabéu lo demostró. Sucede que en el partido ante Levante, en donde los merengues ganaron 2-0 por LaLiga, los hinchas de la 'Casa Blanca' abuchearon a sus jugadores, todo por perder la final de la Supercopa de España y ser eliminados en la Copa del Rey.

Uno de los que no se salvó de las críticas en el Real Madrid fue el presidente Florentino Pérez. Por ejemplo, en redes sociales se han compartido imágenes en donde los fanáticos del conjunto blanco pidieron la dimisión de su ahora mandamás.

Ante ello, las cámaras de Movistar TV de España captaron el preciso momento de la reacción del presidente del Real Madrid, quien se encontraba en el palco junto a su junta directiva en el cotejo frente a Levante en el Bernabéu.

Así tomó Florentino Pérez los pedidos de renuncia. | Fuente: Movistar TV España

Florentino Pérez, en el punto de mira

"¿Eso va por mí?", es lo que se le ve decir, a uno de sus dirigentes, al presidente del 15 veces ganador de la Champions League.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el entrenador Álvaro Arbeloa -reemplaza a Xabi Alonso- habló sobre los pitidos al mandamás del club y también a sus jugadores.

"Sé de dónde vienen y sé de dónde vienen las campañas. No son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. No me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto", manifestó el director técnico.

En tanto, el DT agregó que "Para mí es una suerte tener a un presidente que es el más importante, junto con Santiago Bernabéu, en la historia de este club. Siete Copas de Europa, más de 60 títulos entre fútbol y básquet- Todos los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a Florentino de presidente, de lo que ha hecho en el club y de dónde vienen los pitos y por qué vienen".

Hay que tener en cuenta que el martes 20 de enero, el Madrid recibe al Mónaco por una nueva jornada de la fase liga de la Champions League. En el campeonato de la UEFA son séptimos con 12 puntos a dos fechas del final de la presente ronda.