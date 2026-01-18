La 'U' es cosa del pasado: Sebastián Britos debutó en Peñarol y destacó con gran atajada ante River [VIDEO]

Ya viste otra camiseta. Y es que tras salir de Universitario, en donde fue bicampeón de la Liga1 Te Apuesto, Sebastián Britos firmó contrato con el Peñarol de su natal Uruguay.

Así, en los últimos días, Sebastián Britos se sumó a los entrenamientos de Peñarol. Justamente, el último sábado por la noche, el portero charrúa tuvo su debut con la indumentaria del 'carbonero' en un amistoso internacional frente al River Plate que dirige el DT Marcelo Gallardo.

Este partido quedó empatado a cero en 90 minutos, pero en el segundo tiempo Britos tuvo una buena atajada que evitó el 1-0 para el conjunto 'millonario' en el duelo que se llevó a cabo en el Campus Municipal de Maldonado.

Esta fue la buena atajada del arquero Sebastián Britos. | Fuente: ESPN

Sebastián Britos ya ataja en Peñarol

Ian Subiabre se escapó por el sector derecho a los 78' y al estar cerca del área chica remató de punta. Ante ello, el exportero de la 'U' tuvo grandes reflejos y envió el balón al tiro de esquina.

Las cosas terminaron a cero, por lo que los dos equipos tuvieron que ir hasta la tanda de penales y allí el conjunto argentino se impuso por 4-2.

Luego del cotejo, Sebastián Britos habló con la prensa internacional y dio sus impresiones por lo que su debut con el elenco de Peñarol.

"Contento por tener la oportunidad de debutar. Estamos en plena pretemporada y me sentí bien. El resultado es un reflejo de la etapa que estamos en el año. Ellos llegaron dos o tres veces y pude responder. En los penales de tapar un penal como el portero de ellos", le dijo a ESPN.

Además, respecto a gozar de minutos de parte del entrenador Diego Aguirre, agregó que "El DT me planteó que yo llegara al club y que la decisión la iba a tomar él (de ser titular) según las circunstancias. Mi intención aquí es jugar y no llenar un lugar solamente".