Nigeria vs Marruecos EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de la Copa Africana de Naciones?

Marruecos vs Nigeria EN VIVO: se enfrentan este miércoles 14 de enero por la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Marruecos vs Nigeria: ¿cómo llegan a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 26?



Marruecos llegó a las semifinales del torneo luego de vencer 2-0 a Camerún. Nigeria, en tanto, lo hizo tras derrotar 2-0 a Argelia.

¿Cuándo y dónde juegan Nigeria vs Marruecos vivo por las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026?



El encuentro entre Nigeria vs Marruecos se disputará este miércoles 14 de enero en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 67 500 espectadores.

¿A qué hora juegan Marruecos vs Nigeria vivo por las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026?



En Perú , el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Marruecos vs Nigeria comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Nigeria vs Marruecos vivo por TV y streaming?



El partido entre Marruecos vs Nigeria se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Nigeria vs Marruecos: alineaciones posibles

Nigeria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Alex Iwobi; Ademola Lookman; Akor Adams y Victor Osimhen

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi y Abde Ezzalzouli.

