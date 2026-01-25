Endrick encontró su lugar en el mundo: triplete para goleada de Olympique Lyon en la Ligue 1 [VIDEO]

Endrick, para el mercado de fichajes de enero 2026 en el fútbol europeo, ante la falta de oportunidades para jugar en Real Madrid salió del club español rumbo a Olympique Lyon.

Ahora, tal parece que la decisión de Endrick -que estará ligado al Lyon hasta fin de temporada- ha sido acertada porque se ha convertido en una pieza clave en el equipo galo. Por ejemplo, este domingo fue parte de la goleada 5-1 sobre Metz y colaboró con un triplete.

Fue titular Endrick contra el Metz en condición de visitante y tan solo a los 11 minutos del primer tiempo se encargó de abrir el marcador. Picó la pelota sobre el arquero rival y celebró.

El primer triplete de Endrick en la liga francesa. | Fuente: ESPN

Endrick celebra en el Lyon

La segunda anotación del internacional con la Selección de Brasil se hizo esperar un poco porque se dio a poco del final de los primeros 45'.

Así, en una contragolpe perfecto, el joven delantero sudamericano definió con un tiro que se metió casi entre las piernas del guardameta local. El primer tiempo quedó con un 4-1 a favor de los 'leones'.

Después, a tan solo cuatro minutos del término del partido, Endrick cobró un penal a favor de su equipo. Se paró y con un sutil tiro de izquierda dejó sin opción al arquero Jonathan Fischer, quien no pudo hacer nada para evitar la goleada.

Hay que tener en cuenta que el equipo que dirige el DT Paulo Fonseca ha ganado con la llegada del brasilero. Y es que el atacante, en tres partidos, lleva cuatro goles y una asistencia.



Por otra parte, con la victoria, el Olympique Lyon se mete al cuarto puesto de la tabla de posiciones en lo que va de la Ligue 1 con 36 puntos. Está a 9 unidades del líder PSG y el jueves 29 de enero visita al PAOK por la octava jornada de la fase liga de la UEFA Europa League.