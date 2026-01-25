De arco a arco: portero de Perú marcó un golazo en la Copa América de Futsal 2026 [VIDEO]

Perú es parte de la Copa América de Futsal 2026 que se lleva a cabo en Paraguay y este fin de semana el elenco nacional fue protagonista.

Sucede que si bien la Selección Peruana de Futsal le ganó 3-1 al cuadro anfitrión en la primera jornada del campeonato, el portero Jesús Herrera brilló no con una atajada, sino más bien con un espectacular gol de arco a arco para sentenciar las cosas a favor de la blanquirroja.

A los 6 minutos del segundo tiempo, el guardameta de Perú tomó el balón y no la pensó dos veces: remató desde su área y el esférico fue directo al arco rival.

Jesús Herrera y un golazo en la Copa América de Futsal. | Fuente: D Sports

Perú gana en la Copa América de Futsal

Hay que tener en cuenta que el cuadro paraguayo, ante la necesidad de conseguir el empate, sacó a su guardameta y metió a un jugador de campo.

Es de esta manera que Herrera aprovechó, tuvo una gran visión de juego y decretó el marcador al lado de la blanquirroja.

Por otra parte, en la segunda fecha de la Copa América de Futsal, Perú jugará este domingo 25 de enero frente a Argentina. Luego tendrá duelos ante Venezuela y Uruguay buscando su pase a la siguiente ronda.

Los convocados del cuadro peruano son, como porteros, Jesús Herrera (Panta Walon) y Martín Vega (AFA Rímac), mientras que como cierres están Ronaldo Bocanegra (Adebami), Renzo Ramírez (Universitario) y Giacomo Rojas (Panta Walon).

Si vamos a los alas, contamos con Jorge Aguilar (Universitario), Santiago Mallaupoma (Universitario), Israel Solano (Camioneros), Junior Ulloa (Panta Walon) y Carlos Usquiano (Libre). Por último, pero no menos importantes, de pivotes están Alex Juárez (17 de Agosto) y Xavier Tavera (Panta Walon).