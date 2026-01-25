De arco a arco: portero de Perú marcó un golazo en la Copa América de Futsal 2026 [VIDEO]

Perú es parte de la Copa América de Futsal 2026 que se lleva a cabo en Paraguay y este fin de semana el elenco nacional fue protagonista.
Sucede que si bien la Selección Peruana de Futsal le ganó 3-1 al cuadro anfitrión en la primera jornada del campeonato, el portero Jesús Herrera brilló no con una atajada, sino más bien con un espectacular gol de arco a arco para sentenciar las cosas a favor de la blanquirroja.
A los 6 minutos del segundo tiempo, el guardameta de Perú tomó el balón y no la pensó dos veces: remató desde su área y el esférico fue directo al arco rival.
Perú gana en la Copa América de Futsal
Hay que tener en cuenta que el cuadro paraguayo, ante la necesidad de conseguir el empate, sacó a su guardameta y metió a un jugador de campo.
Es de esta manera que Herrera aprovechó, tuvo una gran visión de juego y decretó el marcador al lado de la blanquirroja.
Por otra parte, en la segunda fecha de la Copa América de Futsal, Perú jugará este domingo 25 de enero frente a Argentina. Luego tendrá duelos ante Venezuela y Uruguay buscando su pase a la siguiente ronda.
Los convocados del cuadro peruano son, como porteros, Jesús Herrera (Panta Walon) y Martín Vega (AFA Rímac), mientras que como cierres están Ronaldo Bocanegra (Adebami), Renzo Ramírez (Universitario) y Giacomo Rojas (Panta Walon).
Si vamos a los alas, contamos con Jorge Aguilar (Universitario), Santiago Mallaupoma (Universitario), Israel Solano (Camioneros), Junior Ulloa (Panta Walon) y Carlos Usquiano (Libre). Por último, pero no menos importantes, de pivotes están Alex Juárez (17 de Agosto) y Xavier Tavera (Panta Walon).