Rodrigo Ureña y su mensaje de despedida para Universitario: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

A través de sus redes sociales, Rodrigo Ureña se refirió a su salida de Universitario de Deportes, club donde logró tres títulos consecutivos por la Liga 1 Te Apuesto. El chileno destacó en su mensaje el cariño y respeto para el club merengue.

“Ha sido un camino duro con altas y bajas, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol y tengo la tranquilidad absoluta de que todo lo que di fue desde el cariño y el respeto hacia la historia de un club tan importante como Universitario de Deportes”, escribió el futbolista en un mensaje publicado en Instagram.

Ureña recordó el apoyo que recibió por parte del exdirector de fútbol de Universitario, Manuel Barreto, que fue el artífice de su llegada a la 'U'.

“Un día una persona muy importante para que yo llegara al club me dijo “llegará el día en que te vayas de la U, pero la U nunca se irá de ti” y tuvo razón. Por esto quiero agradecer a esta persona, quién me trajo al club y me hizo sentir como si estuviera en el patio de mi casa; Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario”, agregó.

Ureña, de 32 años, habló de la importancia de Jean Ferrari cuando tenía el cargo de administrador de la 'U'.

“Bajo su gestión logramos un tricampeonato inolvidable, devolviéndole un poco a la gente por toda esa entrega, apoyo y aguante todo ese tiempo que el título estuvo tan esquivo”. Otro de los mencionados fue Jorge Fossati de quien resaltó que “estuvo cuando otros optaron por esconderse”, expresó.

“La gente que siempre estuvo dispuesta a dejar su ego de lado por el bien común y por el bien del equipo. Eso habla del respeto y el cariño que tenemos el uno por el otro, sin dudas se disfrutaba como en pocos lugares y es en parte a la calidad humana de este grupo”, apuntó.

Ureña destacó que no olvidará lo que significa Universitario. "Me quedo con lo que es la U real, la que es de y para su gente. El cariño y respeto que uds como hinchada me han brindado no se me olvidará jamás. Cómo llenaron los estadios en cada partido que el equipo jugó y en cada cancha que competimos”, aseguró.

Para finalizar, agradeció el apoyo que recibió en los tres años de su etapa en el tricampeón nacional.

“He vivido los mejores años en este club junto a su gente, un increíble plantel y dos grandes cuerpos técnicos. Sepan que la U siempre fue prioridad, pero también soy leal a mis principios y valores personales y, ante lo que se hace evidente, uno tiene que afrontarlo con actitud y garra. A donde vaya me entregaré por completo, así como siempre lo hice en esta gran institución. Les agradezco por estos increíbles tres años juntos”, culminó.