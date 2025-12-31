Futbolista colombiano Luis Díaz debuta como cantante con su tema 'La promesa' [VIDEO]

El futbolista colombiano Luis Díaz, figura del Bayern Munich, esta vez no sorprendió a sus fanáticos con un pase, un gol o una finta, sino que lo hizo con 'La promesa', una canción que lanzó como agradecimiento por el momento que vive dentro y fuera de las canchas.

"Hoy cierro este 2025 agradeciendo. A Dios, por guiar cada paso, por darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba y por no soltarme jamás, incluso cuando todo parecía imposible. A mi familia, gracias de corazón. Por estar siempre, en los sacrificios, en los momentos difíciles y en cada sueño que parecía lejano", escribió Díaz en Instagram.

El atacante -que este año disputó 58 partidos con el Liverpool, Bayern Munich y la selección Colombia en los que anotó 24 goles y sirvió 13 asistencias- añadió que la canción "nace desde lo más profundo del corazón, desde el agradecimiento más sincero".

"Es el resultado de un camino largo, de fe, de trabajo y de amor. Un camino donde Dios ha obrado y donde mi familia ha luchado conmigo y por mí. Todo lo que soy y todo lo que hoy tengo es gracias a esto", agregó el ariete.