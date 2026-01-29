Europa League 2025-2026: clasificados a octavos de final y equipos que jugarán los play-offs

El Betis, Porto, Roma, Midtjylland, Friburgo y el Braga se sumaron este jueves a la nómina de equipos directos a los octavos de final de la Europa League, junto al Lyon, como líder, y al Aston Villa, segundo, mientras que el Celtic, Dínamo Zagreb, Lille, Brann y el Ludogorets completaron el cuadro de los dieciseisavos en la última jornada.

Estos cinco fueron los últimos en sumarse a los otros once conjuntos que también competirán en la ronda intermedia de la competición, entre ellos el Celta, junto al Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja, PAOK, Panathinaikos y el Fenerbahce.

Y, aparte de los seis equipos ya eliminados antes de la disputa de la última cita (Rangers, Sturm Graz, Niza, Utrecht, Malmoe y Maccabi Tel Aviv), se añadieron otros seis: el Young Boys, Feyenoord, Basilea, Salzburgo, FSCB y el Go Ahead Eagles.

Clasificados a octavos de final de la Europa League

Antony recuperó su versión más decisiva para liderar al Betis dentro de los ocho primeros de la clasificación con gol y asistencia en el triunfo 2-1. En su horizonte de los octavos de final asoman cuatro rivales: Panathinaikos, Fenerbahce, Viktoria Plzen y Nottingham Forest, dependiendo cuáles dos superan los dieciseisavos.

El Porto también es equipo de top ocho. Ni siquiera el gol del Rangers en los primeros minutos alteró su camino, con una remontada a toda prisa.

También resolvieron su previsible presencia en el top ocho tanto el Midtjylland, que superó por 2-0 al Dínamo Zagreb para ser tercero en la tabla; el Friburgo, pese a su derrota 1-0 con el Lille; el Braga, con un 0-0 contra el Go Ahead Eagles, y el Roma, que logró un agónico empate con un cabezazo de Jan Ziolkowski frente al Panathinaikos (1-1).

El liderato fue del Lyon, que goleó por 4-2 al PAOK Salónica, aunque no resolvió el triunfo hasta el tramo final, en el que su competidor más directo, el Aston Villa, culminó una remontada contra el Salzburgo, al que levantó un 0-2 para imponerse por 3-2 en Birmingham.

Estos son los equipos que siguen en competencia en la Europa League 2025-2026Fuente: UEFA

No llegaron al top ocho ni el Nottingham Forest ni el Ferencvaros. Al equipo inglés, ganador por 4-0 contra el húngaro, con dos de los goles de Igor Jesus, no le alcanzó para llegar a tiempo a este objetivo, con lo que ambos disputarán los dieciseisavos de final, igual que el Stuttgart, pese a vencer 3-2 al Young Boys, o el Bolonia, que doblegó 0-3 al Maccabi Tel Aviv.

Por detrás, el Celtic entró en los dieciseisavos de final, con un 4-2 al Utrecht, al que ganaba 3-0 a los veinte minutos.

También avanzaron en la última jornada el Lille, con un 1-0 al Friburgo con un penal transformado por Olivier Giroud al final; el Brann, pese a su derrota 1-0 con el Sturm Graz; el Ludogorets, con un 1-0 al Niza; y el Dínamo Zagreb, aunque cayó por 2-0 con el Midtjylland.