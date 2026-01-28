Europa League: Por la fecha 8, Porto recibirá a Rangers

Toda la previa del duelo entre Porto y Rangers. El partido se jugará en el estadio Estádio do Dragão mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Jasper Vergoote.

Desde las 15:00 horas, Porto y Rangers se enfrentan mañana por la fecha 8 de la Europa League en el estadio Estádio do Dragão.

Así llegan Porto y Rangers

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League

En su visita anterior, Porto empató por 1 con Viktoria Plzen. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 7 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Rangers en partidos de la Europa League

Rangers venció en casa a Ludogorets por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 8 en su arco.

Los últimos 2 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Europa League 2019-2020, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Rangers.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jasper Vergoote.

Horario Porto y Rangers, según país