Nuevo cruce: Xabi Alonso le recriminó a Vinicius por su falta de intensidad para marcar ante Betis [VIDEO]

Real Madrid, el pasado domingo, goleó 5-1 al Betis en el Santiago Bernabéu y con ello se mantiene a cuatro unidades del líder Barcelona. Sin embargo, más se habla de lo que pasó con Vinicius Junior y el entrenador Xabi Alonso.

Resulta que las cámaras de la señal de DAZN dieron cuenta del pedido de Xabi Alonso a Vinicius para que este sea intenso al momento de la marca. Por ejemplo, a poco del final del primer tiempo en el Santiago Bernabéu, la visita tuvo en su área al Real Madrid.

"Eh, hue*** Vini. ¡Dale, hombre! Ya. ¡Que no te pares y presiones! ¡Venga una, ya!", fue lo que le dijo el DT del Madrid a Vinicius a solo minutos de finalizar la primera parte en condición de local frente a los béticos.

Lo que le dijo Xabi Alonso a Vinicius Junior. | Fuente: DAZN

El momento entre Vinicius y Xabi Alonso

Rápidamente, las imágenes del internacional con la Selección de Brasil y su entrenador en la 'Casa Blanca' se volvieron rápidamente viral en tierras españolas.

Hay que tener en cuenta que esta no es el primer cruce entre el delantero y el DT. Todo empezó en el Clásico de esta temporada cuando los merengues le ganaron 2-1 al Barcelona en octubre pasado.

En ese entonces, Xabi Alonso optó por cambiar a Vinicius Junior y esto no le gustó para nada el número 7 del Real Madrid. Al darse cuenta que iba a salir del terreno de juego, 'Vini' se molestó al no poder creer que iba a abandonar la oncena del Madrid frente al Barcelona.

"¿Yo? ¿yo? ¡No es posible! ¡Yo me voy del equipo! Mejor me voy", fue lo que dijo el exjugador del Flamengo camino al túnel de vestuarios hace casi tres meses.

El momento del Real Madrid

Tras 19 jornadas jugadas de LaLiga EA Sports 2025-26, Real Madrid tiene 45 puntos y está a cuatro unidades del FC Barcelona.

Suma 14 victorias, 3 empates y dos derrotas, y este jueves 8 de enero jugará ante el Atlético de Madrid por la ronda de semifinales de la Supercopa de España.