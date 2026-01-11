El primero en facturar: Raphinha puso el 1-0 del Barcelona en la final de la Supercopa de España [VIDEO]

Un partidazo. Barcelona jugó contra el Real Madrid en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí) en el marco de la gran final de la Supercopa de España 2026.

En el primer tiempo hubo dominio de parte del FC Barcelona sobre Real Madrid en el King Abdullah Sports City Stadium. Sin embargo, fue recién a los 36 minutos de la primera parte que el elenco blaugrana se puso por delante en el marcador gracias a un gol del delantero brasilero Raphinha.

El atacante del Barcelona tomó la pelota por la izquierda y avanzó. Aurélien Tchouaméni salió a su marca, aunque el jugador culé remató y su tiro no pudo ser atajado por Thibaut Courtois.

Este fue el gol del brasilero Raphinha ante Real Madrid. | Fuente: ESPN

Partidazo en el Barcelona ante Real Madrid

Aunque, la 'Casa Blanca' lo igualó rápido (45'+2) por medio de Vinicius Junior con una más que magistral jugada individual.

Después, a poco del final del primer tiempo, llegaron los goles de Robert Lewandowski y Gonzalo García para el parcial 2-2. Tremendo cotejo en territorio saudí.

Para este partido, Barcelona tuvo una oncena titular conformada por Joan García; Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

En tanto, los merengues salieron con Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Junior.