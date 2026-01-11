En el peor momento de Real Madrid, Vinicius Junior hizo una jugada magistral para el 1-1 ante Barcelona por la Supercopa [VIDEO]

El gol de su vida. Vinicius Junior anotó un verdadero golazo, para el 1-1, en el encuentro ante FC Barcelona por la final de la Supercopa de España.

El cuadro Blanco tuvo un primer tiempo para el olvido. De hecho, después del 1-0 del Barcelona, solo se dedicó a defender. Pero tuvo que aparecer el diferente del equipo para darle vida al cuadro de Xabi Alonso.

A los 47 minutos, Vinicius tomó el balón por izquierda y encaró a Jules Koundé y Pedri. El brasileño pasó por el medio de ambos y, a la salida de Pau Cubarsí, encaró hacia afuera para, de un derechazo, marcó el 1-1 de Real Madrid.

Vinicius marca el 1-1 para Real Madrid. | Fuente: X

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones confirmadas

FC Barcelona: Joan García; Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Junior.

Previa

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO se enfrentan hoy EN DIRECTO en el King Abdullah Sports City Stadium, en Yeda (Arabia Saudita), por la final de la Supercopa de España 2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV, Movistar Deportes y tvGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.