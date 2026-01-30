¡Cerca de los 1000! Cristiano Ronaldo anota en triunfo de Al Nassr y ya suma su gol 961

Cristiano Ronaldo no para de hacer goles y este viernes ratificó que aún sigue siendo un goleador letal, al anotar un tanto en la victoria de Al Nassr por 3-0 ante Al Kholood, correspondiente a la fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita.
La leyenda de Real Madrid anotó en el minuto 47 luego de un ataque letal de su equipo. 'CR7' ingresó al área y convirtió sin problemas con un toque sutil frente a la portería defendida por Juan Pablo Cozzani.
Joao Félix celebró con un salto y un 'Siiiiuuuu! para acompañar a su amigo Cristiano, que sumó 961 goles en su carrera a anotar 1000 anotaciones en su laureada carrera.
Los otros dos goles de Al Nassr fueron obra de los franceses Mohamed Simakan y Kingsley Coman a los 53 y 87 minutos, respectivamente.
Las anotaciones de Cristiano Ronaldo:
⦁ Sporting Lisboa (Portugal): 5
⦁ Manchester United (Inglaterra): 145
⦁ Real Madrid (España): 450
⦁ Juventus (Italia): 101
⦁ Al Nassr (Arabia Saudita): 117
⦁ Selección Portugal: 143
⦁ Total: 961