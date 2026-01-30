¡Cerca de los 1000! Cristiano Ronaldo anota en triunfo de Al Nassr y ya suma su gol 961

Cristiano Ronaldo no para de hacer goles y este viernes ratificó que aún sigue siendo un goleador letal, al anotar un tanto en la victoria de Al Nassr por 3-0 ante Al Kholood, correspondiente a la fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita.

La leyenda de Real Madrid anotó en el minuto 47 luego de un ataque letal de su equipo. 'CR7' ingresó al área y convirtió sin problemas con un toque sutil frente a la portería defendida por Juan Pablo Cozzani.

Joao Félix celebró con un salto y un 'Siiiiuuuu! para acompañar a su amigo Cristiano, que sumó 961 goles en su carrera a anotar 1000 anotaciones en su laureada carrera.

Los otros dos goles de Al Nassr fueron obra de los franceses Mohamed Simakan y Kingsley Coman a los 53 y 87 minutos, respectivamente.

‼️🇵🇹 CRISTIANO LA EMPUJÓ Y FIRMÓ SU GOL ¡961! DE SU CARRERA HOY VS AL-KHOLOOD.



A solo 39 de los MIL, se acerca el récord… ⚠️ pic.twitter.com/MbKXJYfaXi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 30, 2026

Las anotaciones de Cristiano Ronaldo:

⦁ Sporting Lisboa (Portugal): 5

⦁ Manchester United (Inglaterra): 145

⦁ Real Madrid (España): 450

⦁ Juventus (Italia): 101

⦁ Al Nassr (Arabia Saudita): 117

⦁ Selección Portugal: 143

⦁ Total: 961