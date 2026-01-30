Últimas Noticias
¡Cerca de los 1000! Cristiano Ronaldo anota en triunfo de Al Nassr y ya suma su gol 961

Cristiano Ronaldo anota por la liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo anota por la liga de Arabia Saudita.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Con la estrella mundial Cristiano Ronaldo, Al Nassr ganó 3-1 a Al Kholood por la Saudí Pro League 2025/26.

Cristiano Ronaldo no para de hacer goles y este viernes ratificó que aún sigue siendo un goleador letal, al anotar un tanto en la victoria de Al Nassr por 3-0 ante Al Kholood, correspondiente a la fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita.

La leyenda de Real Madrid anotó en el minuto 47 luego de un ataque letal de su equipo. 'CR7' ingresó al área y convirtió sin problemas con un toque sutil frente a la portería defendida por Juan Pablo Cozzani.

Joao Félix celebró con un salto y un 'Siiiiuuuu! para acompañar a su amigo Cristiano, que sumó 961 goles en su carrera a anotar 1000 anotaciones en su laureada carrera.

Los otros dos goles de Al Nassr fueron obra de los franceses Mohamed Simakan y Kingsley Coman a los 53 y 87 minutos, respectivamente.

Las anotaciones de Cristiano Ronaldo:

Sporting Lisboa (Portugal): 5
⦁ Manchester United (Inglaterra): 145
⦁ Real Madrid (España): 450
⦁ Juventus (Italia): 101
⦁ Al Nassr (Arabia Saudita): 117
⦁ Selección Portugal: 143

Total: 961

