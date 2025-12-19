Ante ola de rumores: Pep Guardiola aclaró si se irá del Manchester City a fin de temporada

Palabra oficial. Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano europeo y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

El futuro del entrenador español Pep Guardiola ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en el Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

"Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará", dijo Guardiola en rueda de prensa.

Pep 💬 (On if there's any injury updates) No, not yet... We will see how the game goes tomorrow... We have five days, then for Nottingham [Forest] and Sunderland, maybe a few of them [Bobb, Stones, Rodri] start to be back. Tomorrow, no. — Manchester City (@ManCity) December 19, 2025

Pep Guardiola respetará su contrato en el City

"No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo", agregó.

El también exentrenador del Barcelona y Bayern Munich renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

"Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo", agregó el DT del Manchester City.

Hay que tener en cuenta que, este sábado, el cuadro 'ciudadano' juega en condición de local ante los 'Hammers' en el Etihad Stadium. El duelo es en el marco de la fecha 17 de la Premier League (son segundos con 34 puntos, a dos unidades del líder Arsenal).