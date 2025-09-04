Últimas Noticias
Gianluigi Donnarumma afirma que ser dirigido por Guardiola en Manchester City ayudará a mejorar su nivel

Gianluigi Donnarumma ha ganado la Champions League en el PSG.
Gianluigi Donnarumma ha ganado la Champions League en el PSG. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Además, Gianluigi Donnarumma sostuvo que "deseaba fichar por el Manchester City".

Quiere brillar. Gianluigi Donnarumma, capitán de la Selección de Italia y nuevo jugador del Manchester City, afirmó estar "orgulloso" del gran interés del combinado inglés y del de su técnico, Pep Guardiola, con el que está seguro de que "puede mejorar mucho" bajo su tutela.

"Estaba deseando ir al City, mostraron un gran interés y eso me halagaba, que te quiera un club tan prestigioso no puede sino hacerte sentir orgulloso. Estoy muy contento y emocionado", aseguró Gianluigi Donnarumma en rueda de prensa desde Florencia, donde está concentrada la tienda 'azzurri' para los partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"Estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, puedo mejorar mucho con él y podemos conseguir muchas cosas", añadió Donnarumma, campeón de la Champions League con el PSG.

Donnarumma buscar triunfar en el City y repuntar con Italia

La Selección de Italia, campeona de la Eurocopa en 2021, necesita ganar tanto a Estonia como a Israel para encaminar su clasificación al Mundial después de su ausencia en las dos últimas citas.

No pienso en quedar fuera. Tenemos dos partidos importantes y hay que luchar y demostrar desde el principio que somos un equipo con hambre. Y estoy seguro de que lo demostraremos", apuntó.

"No es fácil, hay que trabajar duro, pero quiero ganar con el City y devolver a Italia al lugar que se merece. Debemos tener la voluntad y la conciencia de que somos capaces de hacerlo porque somos un equipo fuerte", insistió Gianluigi Donnarumma.

Será el debut de Gennaro Gattuso como seleccionador, que ya entrenó a 'Gigio' en el AC Milan.

"Sé cómo es, lo que puede aportar, y estoy contento de volver a verle aquí. Lo daremos todo para que Italia vuelva a estar en lo más alto, pero hay que ir paso a paso, ser humildes, estar compenetrados, formar un equipo. Pero de eso no tengo ninguna duda, porque tenemos un equipo joven y fuerte. Creo que daremos un gran paso adelante", sentenció.

Gianluigi Donnarumma Manchester City Premier League Pep Guardiola

