Técnico de Bolivia confiado en que "armará la mejor selección" para clasificar al Mundial 2026

El técnico de la Selección de Bolivia, Óscar Villegas, expresó su confianza en que podrá "armar la mejor selección" para disputar el repechaje internacional rumbo Mundial 2026.



En la conferencia de prensa, posterior a la derrota ante México, remarcó que el plantel que logró el "objetivo" de llegar a la repesca no estuvo "completo" en los amistosos con México y Panamá, pero que llegarán bien a la repesca.



"Vamos a llegar bien porque (con) esa selección, más los que han mostrado en estos partidos un buen nivel, vamos a armar la mejor selección y vamos a luchar por ir al Mundial", afirmó.



En tanto, el estratega sostuvo que el resultado ante México es "malo" porque se trabajó y se planteó "un partido para ganarlo", aunque valoró el rendimiento de sus dirigidos que, según dijo, generaron 13 opciones de gol, frente a tres de los rivales.



"No estamos teniendo esa suerte, esa fortuna de que se nos abra el arco, que seguro va a llegar, porque hemos tenido también en eliminatorias buenos partidos", señaló Villegas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Por qué Bolivia jugó partidos amistosos sin sus máximas estrellas?

Por otro lado, el técnico mencionó que aceptó jugar estos partidos amistosos, incluso a sabiendas de que no podría contar con todos sus titulares habituales, porque quería ver "variantes" ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la repesca que se disputará en marzo.



Villegas destacó que estos amistosos sirvieron para ver a otros jugadores "en campo" y durante los entrenamientos y aseguró que "todo suma para la hora de tomar la decisión final" sobre "quiénes van a estar en el repechaje".



La Verde jugará el próximo 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis