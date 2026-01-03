Marruecos vs Tanzania EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?

Marruecos vs Tanzania EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Marruecos vs Tanzania EN VIVO: se enfrentan este domingo 4 de enero por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Marruecos vs Tanzania en vivo por la Copa Africana de Naciones?



El partido entre Marruecos vs Tanzania se disputará este domingo 4 de enero en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 67 500 espectadores

¿A qué hora juegan Marruecos vs Tanzania en vivo por la Copa Africana de Naciones?



En Perú, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Marruecos vs Tanzania comienza a la 1:00 p.m.





¿Dónde ver el Marruecos vs Tanzania en vivo por TV?



El partido entre Marruecos vs Tanzania se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Marruecos vs Tanzania: alineaciones confirmadas

Marruecos: Bono; Mohamed Chibi, Nayeb Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazroui; Ismael Saibari, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli y Ayoub El Kaabi.

Tanzania: Hussein Masalanga; Dickson Job, Bakari Nondo, Bakari Nondo, Ibrahim Hamad, Mohamed Husseini; Alphonce Msanga, Novatus Dismas; Haji Mnoga, Feisal Salum, Simon Msuva y Mbwana Samatta.

