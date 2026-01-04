Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Real Madrid vs. Betis: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 18 de LaLiga?

Real Madrid vs. Betis: ¿dónde ver EN VIVO por LaLiga 2026?
Real Madrid vs. Betis: ¿dónde ver EN VIVO por LaLiga 2026? | Fuente: Real Madrid
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En su primer partido del año, Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Real Betis por la jornada 18 de LaLiga.

Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO: se enfrentan este domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España), por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 10:15 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Partidos de hoy, domingo 4 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha

Barcelona ganó 2-0 a Espanyol en el final y se mantiene firme como líder de LaLiga

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Real Madrid vs Betis: altas y bajas del partido en la fecha 18 de LaLiga 2026

El Real Madrid no contará con Kylian Mbappé para este partido, una baja que se suma a las de Trent Alexander-Arnold, Éder Militao y Dean Huijsen. Brahim Díaz está fuera por la Copa Africana. En tanto, regresa a la convocatoria Dani Carvajal. Por su lado, el Betis tendrá la ausencia de Isco Alarcón.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs. Betis EN VIVO por la LaLiga 2026?

El partido del Real Madrid frente a Real Betis fue programado para el domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Betis EN VIVO por LaLiga 2026?

  • En Perú, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m.
  • En España, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 4:15 p.m.
  • En Colombia, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m. 
  • En Chile, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 11:15 a.m. 
  • En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 11:15 p.m.
  • En Argentina, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m.  
  • En Brasil, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 09:15 a.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Betis EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs. Betis: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga o Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Real Madrid Real Betis LaLiga Ligas europeas Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA