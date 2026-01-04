Real Madrid vs. Betis: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 18 de LaLiga?

Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO: se enfrentan este domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España), por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 10:15 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Real Madrid vs Betis: altas y bajas del partido en la fecha 18 de LaLiga 2026

El Real Madrid no contará con Kylian Mbappé para este partido, una baja que se suma a las de Trent Alexander-Arnold, Éder Militao y Dean Huijsen. Brahim Díaz está fuera por la Copa Africana. En tanto, regresa a la convocatoria Dani Carvajal. Por su lado, el Betis tendrá la ausencia de Isco Alarcón.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs. Betis EN VIVO por la LaLiga 2026?

El partido del Real Madrid frente a Real Betis fue programado para el domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Betis EN VIVO por LaLiga 2026?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m.

, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m. En España , el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 4:15 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 4:15 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 11:15 a.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 11:15 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 12:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 09:15 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Betis comienza a las 10:15 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Betis EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs. Betis: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga o Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández.