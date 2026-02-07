MTC dice que los trabajos en el puente Rojo Palpa de Huaral alcanzan el 80 % de avance

La obra tendrá más de 100 metros de longitud y reforzará la seguridad vial en los distritos de Aucallama y Huaral.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su unidad ejecutora Provías Descentralizado (PVD), informó que el puente modular Rojo Palpa, ubicado en la provincia de Huaral, al norte de Lima, registró un avance físico del 80 %.

En un comunicado, el portafolio señaló que este puente, que tendrá más de 100 metros de longitud, permitirá mejorar la conectividad vial, facilitar el transporte de productos agrícolas, dinamizar la economía local y garantizar el acceso a servicios esenciales para las poblaciones de los distritos de Aucallama y Huaral, especialmente durante la temporada de lluvias.

El MTC indicó que la obra representa una inversión superior a S/7 millones y contempla la construcción de un puente de dos carriles, así como estructuras de concreto, muros contra impacto, muros de contención, defensas ribereñas y señalización vial, componentes que permitirán reforzar la seguridad y la transitabilidad en la zona.

"A la fecha se han culminado la construcción del pilar central y los dos estribos, estructuras fundamentales para la estabilidad del puente, diseñada para soportar las condiciones climáticas de la zona y garantizar una circulación segura para peatones y vehículos", detalló.

Provías Descentralizado realiza el financiamiento, ejecución y supervisión de esta obra, a fin de fortalecer la infraestructura vial.