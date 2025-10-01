FIFA le responde a Donald Trump luego de que amenazara con cambiar algunas sedes del Mundial 2026

Últimas Noticias
FIFA le responde a Donald Trump luego de que este amenazara con cambiar algunas sedes del Mundial 2026
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera", indicó el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, luego de que Donald Trump amenazara con quitar algunas sedes del Mundial 2026.

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, aseguró que es decisión de la FIFA cambiar sedes del próximo Mundial 2026, después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmara que quitará partidos a las ciudades gobernadas por demócratas si las considera "inseguras".

"Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo", dijo Montagliani en conferencia en Londres.

"La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera", añadió el directivo.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las sedes del Mundial?

Hace pocos días, Trump amenazó a ciudades gobernadas por los demócratas, como Seattle o San Francisco, con quitarles los partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras.

"Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario", aseguró el pasado viernes Trump desde el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense puso especial énfasis en Seattle y San Francisco, ciudades que, en su opinión, "están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen".

Trump, además, también mencionó la posibilidad de tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

