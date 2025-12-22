Pensando en el Mundial 2026: Neymar se sometió una operación en la rodilla izquierda

Para volver más fuerte. La estrella del Santos, Neymar, se sometió con éxito a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de su maltrecha rodilla izquierda.

Neymar, exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain se operó en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en la ciudad de Belo Horizonte, en un procedimiento realizado por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la Selección de Brasil.

"La cirugía fue un éxito y el jugador está bien", dijo en una escueta nota el Santos, club donde Neymar se formó y al que regresó a principios de este año. Está previsto que el '10' reciba el alta hospitalaria este mismo lunes y enseguida empiece el proceso de rehabilitación, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego por lo menos un mes.

Así celebró Neymar tras pasar por el quirófano.Fuente: @neymarjr

En paralelo, el atacante tiene pendiente decidir su futuro en los próximos días, ya que su contrato con el Santos termina el próximo 31 de diciembre.

Según la prensa local, las negociaciones con el Santos están en curso y la directiva albinegra espera que renueve al menos hasta el Mundial 2026.

Neymar y meta hacia el próximo año

La Copa del Mundo es el gran objetivo deportivo de Neymar, a pesar de que aún no ha sido convocado por el actual seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo de este año

No obstante, el exjugador de Al Hilal, que ha enlazado numerosas lesiones este año que le han impedido tener continuidad, está convencido de que formará parte de la convocatoria del técnico italiano para la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El pasado sábado, durante el concierto de un artista, en Sao Paulo, dijo que "harán lo posible y lo imposible" para ganar el sexto título mundial para Brasil. "En julio, pueden cobrármelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!", manifestó.

Desde su regreso al Santos, en enero pasado, apenas ha jugado 28 partidos, con un balance de 11 goles y 4 asistencias, si bien fue fundamental en la recta final de la temporada para librar al equipo de un descenso a la segunda división que parecía seguro.