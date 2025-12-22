Gran motivo: Paolo Guerrero y la razón por la que pidió no ser convocado en el amistoso de Perú ante Bolivia

Perú tuvo un amistoso el pasado domingo, con jugadores de la Safap, en donde derrotó 2-0 a Bolivia en la ciudad de Chincha. Con ello, ya bicolor ya piensa en el año 2026.

Para este partido amistoso, la Selección Peruana no tuvo a Paolo Guerrero, quien jugó su último cotejo del año en los playoffs de la Liga1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El entrenador Gerardo Ameli lo tuvo en mente, pero reveló que el delantero priorizó tener descanso por el año cargado a nivel local e internacional.

"Guerrero es un tipo grande y un emblema de la selección. De los mejores de la selección de esta nueva era y tuvo un año súper cargado de partidos y viajes. Todo eso", mencionó Ameli en rueda de prensa.