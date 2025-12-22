Gran motivo: Paolo Guerrero y la razón por la que pidió no ser convocado en el amistoso de Perú ante Bolivia

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. |
Fuente: Andina
Ameli habló de Paolo Guerrero
Asimismo, el entrenador detalló que le pareció sensato la medida del atacante, quien tiene contrato con Alianza Lima para toda la próxima temporada.
"Por ahí suena lógico que quiera protegerse un poquito el cuerpo. Descansar, darle descanso a la máquina y para retomar el año que viene que también seguramente va a ser muy complicado", agregó el DT.
Por último, pero no menos importante, remarcó que Paolo Guerrero ya había manifestado -previamente- su intención de no ser tomado en cuenta en esta oportunidad en la Selección Peruana.
"Cuando se definió que yo iba a ser (como DT), él ya como que había avisado que tenía que tomarse un descanso y todo eso. Se entendió totalmente porque fue un año largo", mencionó el también exentrenador de Alianza Atlético en la Liga1.
Perú y su último amistoso del año contra Bolivia
Perú, que tuvo como entrenador a Gerardo Ameli, salió con una oncena titular conformada por Pedro Gallese; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco, Mathías Llontop; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo; Carlos Cabello, Rodrigo Vilca, Cristian Neira; Matías Succar.
En tanto, 'La Verde' -que jugará el repechaje intercontinental hacia el Mundial 2026- tuvo a Govea Gerónimo; Diego Medina, Marcelo Torrez, Leonardo Justiniano, Marcelo Timorán; Carlos Sejas, Adalid Terrazas, Fernando Nava; Gustavo Peredo, Leonardo Zabala y José Martínes.