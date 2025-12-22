Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Gran motivo: Paolo Guerrero y la razón por la que pidió no ser convocado en el amistoso de Perú ante Bolivia

Paolo Guerrero jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.
Paolo Guerrero jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Perú le ganó a Bolivia en un amistoso y la bicolor no tuvo la presencia de Paolo Guerrero. Gerardo Ameli explicó su ausencia.

Perú tuvo un amistoso el pasado domingo, con jugadores de la Safap, en donde derrotó 2-0 a Bolivia en la ciudad de Chincha. Con ello, ya bicolor ya piensa en el año 2026.

Para este partido amistoso, la Selección Peruana no tuvo a Paolo Guerrero, quien jugó su último cotejo del año en los playoffs de la Liga1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El entrenador Gerardo Ameli lo tuvo en mente, pero reveló que el delantero priorizó tener descanso por el año cargado a nivel local e internacional.

"Guerrero es un tipo grande y un emblema de la selección. De los mejores de la selección de esta nueva era y tuvo un año súper cargado de partidos y viajes. Todo eso", mencionó Ameli en rueda de prensa.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana.
Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: Andina

Ameli habló de Paolo Guerrero

Asimismo, el entrenador detalló que le pareció sensato la medida del atacante, quien tiene contrato con Alianza Lima para toda la próxima temporada.

"Por ahí suena lógico que quiera protegerse un poquito el cuerpo. Descansar, darle descanso a la máquina y para retomar el año que viene que también seguramente va a ser muy complicado", agregó el DT.

Por último, pero no menos importante, remarcó que Paolo Guerrero ya había manifestado -previamente- su intención de no ser tomado en cuenta en esta oportunidad en la Selección Peruana.

"Cuando se definió que yo iba a ser (como DT), él ya como que había avisado que tenía que tomarse un descanso y todo eso. Se entendió totalmente porque fue un año largo", mencionó el también exentrenador de Alianza Atlético en la Liga1.

Perú y su último amistoso del año contra Bolivia

Perú, que tuvo como entrenador a Gerardo Ameli, salió con una oncena titular conformada por Pedro Gallese; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco, Mathías Llontop; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo; Carlos Cabello, Rodrigo Vilca, Cristian Neira; Matías Succar.

En tanto, 'La Verde' -que jugará el repechaje intercontinental hacia el Mundial 2026- tuvo a Govea Gerónimo; Diego Medina, Marcelo Torrez, Leonardo Justiniano, Marcelo Timorán; Carlos Sejas, Adalid Terrazas, Fernando Nava; Gustavo Peredo, Leonardo Zabala y José Martínes.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Paolo Guerrero Selección Peruana Gerardo Ameli

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA