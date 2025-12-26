Nigeria vs. Túnez: ¿a qué hora juegan y dónde ver por fecha 2 de la Copa Africana de Naciones?

Nigeria vs. Túnez se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones.

Tanto la Selección de Nigeria como Túnez tienen tres puntos en su zona del campeonato africano. Es así que si consiguen una nueva victoria, tendrán su boleto asegurado a lo que serán los octavos de final. Van con todo en el certamen que se juega en terroritorio marroquí.

¿Cómo llegan Nigeria y Túnez a la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?



El elenco de Nigeria viene de vencer 2-1 a Tanzania. Del otro lado de la esquina, el conjunto tunecino llega de derrotar 3-1 a Uganda.

¿Cuándo y dónde juegan Nigeria vs Túnez en vivo por fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido está programado para el sábado 27 de noviembre en el Complexe Sportif de Fès. El recinto tiene una capacidad para 55,800 espectadores.

¿A qué hora juegan Nigeria vs Túnez en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

En Perú , el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Nigeria vs Túnez comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Nigeria vs Túnez en vivo por TV y streaming?

El partido de Nigeria ante Túnez será transmitido por Claro Sports. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Nigeria vs Túnez: alineaciones posibles

Nigeria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Zaidu Sanusi; Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Samuel Chukwueze; Ademola Lookman, Akor Adams y Victor Osimhen.

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ferjani Sassi, Elyes Skhiri, Hannibal Mejbri; Elias Achouri, Hazem Mastouri, y Elias Saad