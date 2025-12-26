Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Arsenal vs. Brighton por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 27 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
07:30 a.m. Nottingham Forest vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium
10:00 a.m. West Ham vs. Fulham – Disney+ Premium
10:00 a.m. Liverpool vs. Wolverhampton – Disney+ Premium
10:00 a.m. Burnley vs. Everton – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Brentford vs. Bournemouth – Disney+ Premium
12:30 p.m. Chelsea vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. Parma vs. Fiorentina – Disney+ Premium
09:00 a.m. Torino vs. Cagliari – Disney+ Premium
09:00 a.m. US Lecce vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m. Udinese vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. Pisa Sporting vs. Juventus – Disney+ Premium
Partidos de hoy, A-League – Australia
03:35 a.m. Adelaide United vs. Western Sydney – A-Leagues YouTube
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF
10:00 a.m. Senegal vs. RD Congo – Claro Sports, Claro Sports YouTube
3:00 p.m. Nigeria vs. Túnez – Claro Sports, Claro Sports YouTube
Partidos de hoy, Liga de Portugal
1:00 p.m. FC Famalicao vs. Estrela Amadora – GolTV, GolTV Play
3:30 p.m. Estoril Praia vs. Alverca – GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Serie B – Italia
06:30 a.m. Spezia vs. Pescara