Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Serie A

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 27 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Arsenal vs. Brighton por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 27 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Nottingham Forest vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium

10:00 a.m. West Ham vs. Fulham – Disney+ Premium

10:00 a.m. Liverpool vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

10:00 a.m. Burnley vs. Everton – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Brentford vs. Bournemouth – Disney+ Premium

12:30 p.m. Chelsea vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Parma vs. Fiorentina – Disney+ Premium

09:00 a.m. Torino vs. Cagliari – Disney+ Premium

09:00 a.m. US Lecce vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. Udinese vs. Lazio – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. Pisa Sporting vs. Juventus – Disney+ Premium

Partidos de hoy, A-League – Australia

03:35 a.m. Adelaide United vs. Western Sydney – A-Leagues YouTube


Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

10:00 a.m. Senegal vs. RD Congo – Claro Sports, Claro Sports YouTube

3:00 p.m. Nigeria vs. Túnez – Claro Sports, Claro Sports YouTube


Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. FC Famalicao vs. Estrela Amadora – GolTV, GolTV Play

3:30 p.m. Estoril Praia vs. Alverca – GolTV, GolTV Play


Partidos de hoy, Serie B – Italia

06:30 a.m. Spezia vs. Pescara


Partidos de hoy Fútbol en vivo Premier League Serie A Copa Africana de Naciones

