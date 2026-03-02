Últimas Noticias
Estudiar sí abre puertas: crece la inserción laboral de jóvenes universitarios en el Perú

La empleabilidad temprana se posiciona como eje clave de la educación superior ante un mercado que exige profesionales con habilidades prácticas y dominio tecnológico desde etapas iniciales.
Con más de 1,4 millones de universitarios en el país y empresas que reportan escasez de talento, la empleabilidad temprana se convierte en eje clave de la educación superior. Descubre todos los detalles en la siguiente nota.

En el Perú, estudiar una carrera universitaria sigue siendo una de las decisiones que más puertas abre. Y hoy, más que nunca, esa apuesta empieza a dar resultados concretos.  Las cifras lo demuestran. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Lima Metropolitana la población ocupada con educación universitaria creció un 12,8 % en el trimestre setiembre–octubre–noviembre de 2025, muy por encima del 4,0 % registrado en educación superior no universitaria. 

Además, el 87 % de egresados universitarios menores de 30 años trabaja en una ocupación relacionada con su profesión, lo que confirma el peso de la formación superior en la inserción laboral. 

Al mismo tiempo, la demanda por educación universitaria se mantiene alta. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el país supera los 1,4 millones de estudiantes de pregrado y más del 52 % se concentra en Lima Metropolitana. 

El mensaje es claro: más jóvenes apuestan por la universidad, pero también esperan resultados concretos en términos de empleo. 

El nuevo puente al trabajo 

El mercado laboral también está enviando una señal clara.  El informe de Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup revela que el 70 % de empleadores en el Perú tiene problemas para cubrir vacantes, porcentaje que asciende a un 74 % en medianas empresas. 

Esto no refleja falta de profesionales, sino la necesidad de nuevas competencias y mayor experiencia práctica desde la etapa universitaria. En ese contexto, modelos que promueven la empleabilidad temprana empiezan a marcar la diferencia. 

Un giro en los modelos académicos 

Frente a este panorama, diversas universidades vienen ajustando sus propuestas formativas. Una de ellas es la Universidad Privada del Norte (UPN), que anunció la implementación de su Modelo de Aprendizaje Activo (MAA). 

La Universidad Privada del Norte presentó su Modelo de Aprendizaje Activo, orientado a fortalecer la formación por competencias y la inserción laboral desde los primeros ciclos.
La Universidad Privada del Norte presentó su Modelo de Aprendizaje Activo, orientado a fortalecer la formación por competencias y la inserción laboral desde los primeros ciclos. | Fuente: UPN

La iniciativa prioriza la formación por competencias y metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, con mayor énfasis en experiencias prácticas y resolución de casos reales. El modelo incorpora microcertificaciones y microcredenciales que permiten validar habilidades específicas durante la carrera, fortaleciendo progresivamente el perfil profesional del estudiante. 

Durante la presentación del nuevo enfoque en su campus Trujillo, el rector Martin Santana explicó que el objetivo es que el alumno asuma un rol protagónico en su proceso formativo y enfrente retos similares a los del entorno corporativo desde etapas tempranas. 

El modelo también contempla cursos organizados en bloques de ocho semanas y el uso de tutores con inteligencia artificial disponibles de manera permanente, herramientas orientadas a reforzar el acompañamiento académico y la familiaridad con tecnologías aplicadas en el mundo laboral. Asimismo, el programa 5+1 permite articular el pregrado con estudios de posgrado en un año adicional. 

 

Una señal positiva para el futuro del país 

En un contexto donde el empleo juvenil es uno de los grandes desafíos nacionales, las iniciativas que reducen la distancia entre la formación académica y el mercado laboral marcan un camino alentador. 

Hoy la conversación ya no es solo cuántos acceden a la universidad, sino cómo esa educación se traduce en oportunidades reales. La apuesta por la empleabilidad temprana refleja una educación superior que evoluciona, se adapta y responde a lo que los jóvenes y el país necesitan. 

Porque cuando la formación conecta con el trabajo, no solo gana el estudiante: gana el Perú. 

