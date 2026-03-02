Estudiar sí abre puertas: crece la inserción laboral de jóvenes universitarios en el Perú

Con más de 1,4 millones de universitarios en el país y empresas que reportan escasez de talento, la empleabilidad temprana se convierte en eje clave de la educación superior. Descubre todos los detalles en la siguiente nota.

En el Perú, estudiar una carrera universitaria sigue siendo una de las decisiones que más puertas abre. Y hoy, más que nunca, esa apuesta empieza a dar resultados concretos. Las cifras lo demuestran. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Lima Metropolitana la población ocupada con educación universitaria creció un 12,8 % en el trimestre setiembre–octubre–noviembre de 2025, muy por encima del 4,0 % registrado en educación superior no universitaria.

Además, el 87 % de egresados universitarios menores de 30 años trabaja en una ocupación relacionada con su profesión, lo que confirma el peso de la formación superior en la inserción laboral.

Al mismo tiempo, la demanda por educación universitaria se mantiene alta. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el país supera los 1,4 millones de estudiantes de pregrado y más del 52 % se concentra en Lima Metropolitana.

El mensaje es claro: más jóvenes apuestan por la universidad, pero también esperan resultados concretos en términos de empleo.

El nuevo puente al trabajo

El mercado laboral también está enviando una señal clara. El informe de Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup revela que el 70 % de empleadores en el Perú tiene problemas para cubrir vacantes, porcentaje que asciende a un 74 % en medianas empresas.

Esto no refleja falta de profesionales, sino la necesidad de nuevas competencias y mayor experiencia práctica desde la etapa universitaria. En ese contexto, modelos que promueven la empleabilidad temprana empiezan a marcar la diferencia.

Un giro en los modelos académicos

Frente a este panorama, diversas universidades vienen ajustando sus propuestas formativas. Una de ellas es la Universidad Privada del Norte (UPN), que anunció la implementación de su Modelo de Aprendizaje Activo (MAA).