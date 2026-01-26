Partidos de hoy, martes 27 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Bundesliga y Primera División de Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newell's vs Independiente por la Primera División de Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:45 p.m. | Vélez vs Talleres - TyC Sports

6:00 p.m. | Huracán vs Independiente Rivadavia - Fanatiz

6:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo - TyC Sports

8:15 p.m. | Newell's vs Independiente TyC Sports

8:15 p.m. | Atlético Tucumán vs Central Córdoba - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim - Disney+

2:30 p.m. | St. Pauli vs RB Leipzig - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Fiorentina vs Como - DSports, DGO

