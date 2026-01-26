Partidos de hoy, martes 27 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Bundesliga y Primera División de Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newell's vs Independiente por la Primera División de Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
3:45 p.m. | Vélez vs Talleres - TyC Sports
6:00 p.m. | Huracán vs Independiente Rivadavia - Fanatiz
6:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo - TyC Sports
8:15 p.m. | Newell's vs Independiente TyC Sports
8:15 p.m. | Atlético Tucumán vs Central Córdoba - Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
2:30 p.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim - Disney+
2:30 p.m. | St. Pauli vs RB Leipzig - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Italia
3:00 p.m. | Fiorentina vs Como - DSports, DGO