Partidos de hoy, martes 27 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Bundesliga y Primera División de Argentina

Partidos de hoy, martes 27 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 27 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 27 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newell's vs Independiente por la Primera División de Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:45 p.m. | Vélez vs Talleres - TyC Sports
6:00 p.m. | Huracán vs Independiente Rivadavia - Fanatiz
6:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo - TyC Sports
8:15 p.m. | Newell's vs Independiente  TyC Sports
8:15 p.m. | Atlético Tucumán vs Central Córdoba - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Werder Bremen vs Hoffenheim - Disney+
2:30 p.m. | St. Pauli vs RB Leipzig - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Fiorentina vs Como - DSports, DGO

fútbol en vivo partidos de hoy Bundesliga Copa de Italia Primera División de Argentina

