Real Madrid vs. Benfica: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fase liga de la Champions League?

La 'Casa Blanca' quiere meterse de lleno a los octavos de final. Esta semana, Real Madrid visita a Benfica en lo que será la fecha 8 y última de la fase liga de la Champions League 2025-26.

En la ciudad de Lisboa, terminará el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, de preparar un duelo de la última jornada en el que sumar un punto podría valerle para clasificarse en el top-8 y evitar la ronda previa a los octavos de final.

Objetivo que perseguirá el Real Madrid sin recuperar ningún lesionado respecto a la victoria sobre Villarreal, aunque sí volverá el francés Aurelien Tchouaméni, tras cumplir sanción en la competición doméstica. Trent Alexander-Arnold -rotura muscular- y Antonio Rüdiger -molestias en la rodilla izquierda- siguen dando pasos en su recuperación, mientras que Ferland Mendy, con problemas en el sóleo, trabajó en solitario sobre el césped.

¿Cómo llegan Benfica y Real Madrid a la fecha 8 de la Champions League?

Los merengues vienen de vencer 2-0 a Villarreal en LaLiga, mientras que Benfica goleó 4-0 a Estrela Amadora en la liga portuguesa de primera división.

¿Cuándo y dónde juegan Benfica vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League?

El partido está programado para el miércoles 28 de enero en el Estadio da Luz. El recinto tiene una capacidad para 68,100 espectadores.

¿A qué hora juegan Benfica vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League?

En Perú, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En España, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Benfica vs Real Madrid en vivo por TV y streaming?

El partido de Benfica contra Real Madrid será transmitido por ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Benfica vs Real Madrid: alineaciones posibles

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea, Prestianni, Sudakov; Schjeldeerup y Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; F. Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler; Vinicius Junior, Mbappe, Mastantuono.



