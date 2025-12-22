Partidos de hoy, martes 23 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Africana de Naciones

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Nigeria vs Tanzania por la Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 23 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF
7:30 a.m. | RD Congo vs Benín - Claro Sports
10:00 a.m. | Senegal vs Botsuana - Claro Sports
12:30 p.m. | Nigeria vs Tanzania - Claro Sports
3:00 p.m. | Túnez vs Uganda - Claro Sports
Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC
1:15 p.m. | Al Ittihad Jeddah vs Nasaf Qarshi - Disney+
Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra
3:00 p.m. | Arsenal vs Crystal Palace - Claro Sports
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
3:45 p.m. | Vitoria vs Sporting Club - GolTV, GolTV Play