Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Táchira vs The Strongest por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol
7:30 p.m. | Deportivo Táchira vs The Strongest - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
2:30 p.m. | Tottenham vs Newcastle - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Everton vs Bournemouth - ESPN 3, Disney+
2:30 p.m. | Chelsea vs Leeds United - ESPN, Disney+
3:15 p.m. | West Ham vs Manchester United - Disney+
Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC
7:15 p.m. | Shanghái Shenhua vs Machida Zelvia - Disney+
1:15 p.m. | Al Ittihad vs Al Gharafa - Disney+
Partidos de hoy, Championship - Inglaterra
3:00 p.m. | Birmingham vs West Bromwich - Disney+
Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf
8:00 p.m. | Pumas UNAM vs San Diego FC - Disney+
10:00 p.m. | Tigres vs Forge FC - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Alemania
2:45 p.m. | Hertha Berlín vs Friburgo - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Italia
3:00 p.m. | Napoli vs Como - Disney+
Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil
7:30 p.m. | Vitoria vs Flamengo - L1 Play
Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol
4:00 p.m. | Venezuela vs Paraguay - DSports, DGO
4:00 p.m. | Colombia vs Uruguay - DSports, DG