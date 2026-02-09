Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Premier League

Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Gandarillas
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Táchira vs The Strongest por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Deportivo Táchira vs The Strongest - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Tottenham vs Newcastle - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Everton vs Bournemouth - ESPN 3, Disney+
2:30 p.m. | Chelsea vs Leeds United - ESPN, Disney+
3:15 p.m. | West Ham vs Manchester United - Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

7:15 p.m. | Shanghái Shenhua vs Machida Zelvia - Disney+
1:15 p.m. | Al Ittihad vs Al Gharafa - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Birmingham vs West Bromwich - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

8:00 p.m. | Pumas UNAM vs San Diego FC - Disney+
10:00 p.m. | Tigres vs Forge FC - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

2:45 p.m. | Hertha Berlín vs Friburgo - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Napoli vs Como - Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

7:30 p.m. | Vitoria vs Flamengo - L1 Play

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Venezuela vs Paraguay - DSports, DGO
4:00 p.m. | Colombia vs Uruguay - DSports, DG

