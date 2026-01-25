Partidos de hoy, lunes 26 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Girona vs Getafe por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, LaLiga - España
3:00 p.m. | Girona vs Getafe - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Everton vs Leed United - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
2:45 p.m. | Hellas Verona vs Udinese - Disney+
Partidos de hoy, Segunda División - España
2:30 p.m. | Ceuta vs Cultura Leonesa - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
3:00 p.m. | Platense vs Instituto - Disney+
Partidos de hoy, Pro League - Arabia Saudita
12:30 p.m. | Al Nassr vs Al Taawoun - OneFootball
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Eyupspor vs Besiktas - ESPN 5, Disney+