Partidos de hoy, lunes 26 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 26 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Girona vs Getafe por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Girona vs Getafe - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Everton vs Leed United - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Hellas Verona vs Udinese - Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

2:30 p.m. | Ceuta vs Cultura Leonesa - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Platense vs Instituto - Disney+

Partidos de hoy, Pro League - Arabia Saudita

12:30 p.m. | Al Nassr vs Al Taawoun - OneFootball

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Eyupspor vs Besiktas - ESPN 5, Disney+

