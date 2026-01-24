Últimas Noticias
Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Arsenal y Manchester United se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Craig Pawson. El duelo se jugará mañana desde las 11:30 horas.

Arsenal se enfrenta mañana ante Manchester United para disputar el partido por la fecha 23, en el Emirates Stadium, desde las 11:30 horas.

Así llegan Arsenal y Manchester United

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Nottingham Forest. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 9 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester United derrotó 2-0 a Manchester City. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 50 puntos (15 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (9 PG - 8 PE - 5 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
4Liverpool362210664
5Manchester United35229856

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Manchester United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Arsenal Manchester United Premier League

