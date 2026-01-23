Partidos de hoy, sábado 24 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Noche Crema y Noche Blanquiazul

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Inter Miami y Universitario vs U. de Chile por la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, respectivamente. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, amistoso - Perú
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Alianza Atlético - L1 Max
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Inter Miami - Latina, L1 Max, L1 Play
8:30 p.m. | Universitario vs U. de Chile - TV Perú
Partidos de hoy, LaLiga - España
8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Osasuna - ESPN 3, Disney+
10:15 a.m. | Valencia vs Espanyol - ESPN 3, Disney+
12:30 p.m. | Sevilla FC vs Athletic Club - DSports, DGO
3:00 p.m. | Villarreal vs Real Madrid - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
7:30 a.m.| West Ham vs Sunderland - ESPN, Disney+
10:00 a.m. | Manchester City vs Wolverhampton - Disney+
10:00 a.m. | Fulham vs Brighton - Disney+
10:00 a.m. | Burnley vs Tottenham - ESPN, Disney+
12:30 p.m. | Bournemouth vs Liverpool - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
9:00 a.m. | Como vs Torino - Disney+
12:00 p.m. | Fiorentina vs Cagliari - ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Lecce vs Lazio - Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Werder Bremen - ESPN 2, Disney+
9:30 a.m. | Mainz vs Wolfsburgo - Disney+
9:30 a.m. | Bayern Múnich vs Ausgburgo - Disney+
9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim - Disney+
9:30 a.m. | Heidenheim vs RB Leipzig - Disney+
12:30 p.m. | Unión Berlín vs Borussia Dortmund
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
11:00 a.m. | Rennes vs Lorient - Disney+
1:00 p.m. | Le Havre vs Monaco - Disney+
3:05 p.m. | Marsella vs Lens - ESPN, 3, TV5MONDE, Disney
Partidos de hoy, Championship - Inglaterra
7:30 a.m. | Millwall vs Charlton Athletic - Disney+
10:00 a.m. | Hull City vs Swansea - Disney+
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
10:30 a.m. | Ajax vs Volendam - Disney+
2:00 p.m. | PSV vs NAC Breda - Disney+
Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica
12:15 p.m. | Brujas vs Zulte Waregem - DAZN
2:45 p.m. | OH Leuven vs Saint Gilloise - DAZN
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
2:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Fortaleza - RCN
4:10 p.m. | Llaneros vs Bucaramanga - RCN
6:20 p.m. | Deportivo Cali vs Medellín - RCN
8:30 p.m. | Boyacá Chicó vs América de Cali - RCN
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
3:00 p.m. | Barracas Central vs River Plate - ESPN 2, Disney+
5:30 p.m. | Gimnasia LP vs Racing - Disney+
8:00 p.m. | Rosario Central vs Belgrano - TyC Sports
Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Uruguay
7:00 p.m. | Nacional vs Concepción - Disney+
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Fatih Karagumruk vs Galatasaray - Disney+