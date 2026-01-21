Partidos de hoy, jueves 22 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League y Liga Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Vélez vs. Instituto por la Liga Profesional de Fútbol. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 22 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Europa League – UEFA

12:45 p.m. Friburgo vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+ Premium

12:45 p.m. Bologna vs. Celtic FC – Disney+ Premium, ESPN 5

12:45 p.m. Feyenoord vs. Sturm Graz – Disney+ Premium, ESPN 7

12:45 p.m. Viktoria Plzen vs. FC Porto – Disney+ Premium, ESPN 4

12:45 p.m. Fenerbahce vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

12:45 p.m. Malmmö FF vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium

12:45 p.m. PAOK FC vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN 3

12:45 p.m. Young Boys vs. O. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. SK Brann vs. FC Midtjylland – Disney+ Premium

3:00 p.m. Celta vs. Lille – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. AS Roma vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Utrecht vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Rangers FC vs. PFC Ludogorets – Disney+ Premium

3:00 p.m. SCc Braga vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Niza vs. Go Ahead Eagles – Disney+ Premium

3:00 p.m. GNK Dinamo vs. FCSB – Disney+ Premium

3:00 p.m. Red Bull Salzburgo vs. FC Basel – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Ferencvaros vs. Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Aldosivi vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, TyC Sports

6:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Platense – Fanatiz

6:00 p.m. Banfield vs. CA Huracán – Fanatiz, TyC Sports

8:15 p.m. Instituto vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, TyC Sports

8:15 p.m. Central Córdoba vs. Gimnasia y Esgrima – Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

12:30 p.m. Al Qadisiya vs. Al Ittihad Jeddah – OneFootball

Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

7:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. U. de Concepción – Disney+ Premium, E