La fiesta del tricampeón: Universitario anunció su cronograma para la Noche Crema 2026

Un día esperado para los hinchas merengues. Este sábado 24 de enero, Universitario recibirá a la 'U' de Chile en la Noche Crema 2026, todo en la previa del inicio de la Liga1 Te Apuesto.

Este evento no solo será por un partido amistoso entre Universitario de Deportes y el popular 'Romántico viajero', sino que será una verdadera fiesta para los fanáticos del actual tricampeón del fútbol peruano con diversos actos a lo largo de la jornada.

Por lo mismo es que Universitario, por medio de sus redes sociales, reportó la agenda de lo que será la Noche Crema. La gala dará inicio en horas de la tarde en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito limeño de Ate.

Cronograma de la Noche Crema 2026

5:00 p.m. - Apertura de puertas y activaciones en patio de comidas

5:30 p.m. - DJ y activaciones con las tribunas

6:00 p.m. - Presentación de disciplinas polideportivas

7:00 p.m. - Show de drones y luces

7:20 p.m. - Show central de Los Caligaris

7:40 p.m. - Presentación del plantel 2026

8:45 p.m. - Inicio del partido

9:30 p.m. - Show de medio tiempo Los Caligaris

11:00 p.m. - Fin del evento

Hay que tener en cuenta que ya se han vendido más de 55 mil en entradas para la Noche Crema entre Universitario y la Universidad de Chile, por lo que se espera que se agoten los boletos en las próximas horas.

Los refuerzos de Universitario para el 2026

Hasta el momento, Universitario se ha reforzado con el delantero senegalés Sekou Gassama, el defensa argentino Caín Fara, el mediocampista argentino Héctor Fértoli, el regreso del arquero Diego Romero tras su cesión a Banfield, el arribo del brasilero Miguel Silveira y el atacante argentino Lisandro Alzugaray.

Considerando las salidas de Diego Churín, Sebastián Britos y Rodrigo Ureña, la 'U' ya tiene cubiertas sus siete plazas de extranjeros, dado que siguen José Carabalí, Williams Riveros y Matías Di Benedetto (estos dos últimos en proceso de nacionalización).