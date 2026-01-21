Europa League: Se enfrentan Friburgo y Maccabi Tel-Aviv por la fecha 7

En la previa de Friburgo vs Maccabi Tel-Aviv, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:45 horas en el estadio Europa Park Stadion. El árbitro designado será Mohammed Al-Hakim.

Así llegan Friburgo y Maccabi Tel-Aviv

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League

Friburgo ganó su último duelo ante Red Bull Salzburgo por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Maccabi Tel-Aviv en partidos de la Europa League

Maccabi Tel-Aviv llega a este encuentro tras perder 1 a 4 ante Stuttgart. Viene de 4 derrotas seguidas en fila y no sumó puntos. En los últimos partidos, recibió 18 goles y convirtió 2 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Mohammed Al-Hakim.

Horario Friburgo y Maccabi Tel-Aviv, según país