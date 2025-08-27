Partidos de hoy, jueves 28 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Conference League y Copa Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Unión Santa Fe vs. River Plate por la Copa Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 28 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. Real España vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium

9:00 p.m. Herediano vs. CSD Municipal – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Conference League – UEFA

12:30 p.m. Universitatea Craiova vs. Istanbul Basaksehir – OneFootball PPV

1:45 p.m. FC Dinamo City vs. Jagiellonia Bialystok – OneFootball PPV

Partidos de hoy, Copa Argentina

7:15 p.m. Unión Santa Fe vs. River Plate – TyC Sports

Partidos de hoy, Copa Ecuador

7:00 p.m. Cuenca Juniors vs. Barcelona SC – DSports, DGO

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

3:30 p.m. Chacaritas FC vs. Imbabura – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. 22 de Julio FC vs. Atlético Vinotinto – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Torneo Proyección – Argentina

1:00 p.m. Ferro Carril Oeste (Reserva) vs. San Lorenzo (Reserva) – ESPN 4, Disney+ Premium