Partidos de hoy, jueves 28 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Conference League y Copa Argentina

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 28 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Unión Santa Fe vs. River Plate por la Copa Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 28 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
9:00 p.m. Real España vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium
9:00 p.m. Herediano vs. CSD Municipal – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Conference League – UEFA
12:30 p.m. Universitatea Craiova vs. Istanbul Basaksehir – OneFootball PPV
1:45 p.m. FC Dinamo City vs. Jagiellonia Bialystok – OneFootball PPV
Partidos de hoy, Copa Argentina
7:15 p.m. Unión Santa Fe vs. River Plate – TyC Sports
Partidos de hoy, Copa Ecuador
7:00 p.m. Cuenca Juniors vs. Barcelona SC – DSports, DGO
Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador
3:30 p.m. Chacaritas FC vs. Imbabura – El Canal del Fútbol
3:30 p.m. 22 de Julio FC vs. Atlético Vinotinto – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Torneo Proyección – Argentina
1:00 p.m. Ferro Carril Oeste (Reserva) vs. San Lorenzo (Reserva) – ESPN 4, Disney+ Premium