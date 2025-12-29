Premier League: Aston Villa necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Arsenal y Aston Villa se miden en el Emirates Stadium mañana a las 15:15 horas y Darren England es el elegido para dirigir el partido.

Arsenal y Aston Villa se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League, a partir de las 15:15 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Aston Villa

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de ganar en su encuentro anterior a Brighton and Hove con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa venció 2-1 a Chelsea en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 13 goles a favor y anotó 8 en contra.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está puntero con 42 puntos (13 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (12 PG - 3 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Darren England, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 42 18 13 3 2 22 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 10 4 Liverpool 32 18 10 2 6 4 5 Chelsea 29 18 8 5 5 11

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Arsenal y Aston Villa, según país