Partidos de hoy, sábado 3 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 3 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Espanyol por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 3 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Celta vs. Valencia – Disney+ Premium, ESPN 3

10:15 a.m. Osasuna vs. Athletic Club – DSports, DGO

12:30 p.m. Elche vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. Espanyol vs. FC Barcelona – DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Aston Villa vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Brighton vs. Burnley – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Wolverhampton vs. West Ham – Disney+ Premium

12:30 p.m. Bournemouth vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Como 1907 vs. Udinese – Disney+ Premium

09:00 a.m. Genoa vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2

09:00 a.m. Sassuolo vs. Parma – Disney+ Premium

12:00 p.m. Juventus vs. US Lecce – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. Atalanta vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. AS Monaco vs. O. Lyon – Disney+ Premium

1:00 p.m. Nice vs. Strasbourg – Disney+ Premium

3:05 p.m. Lille vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5Monde

Partidos de hoy, A-League – Australia

01:00 a.m. Brisbane Roar vs. Wellington Phoenix – A-Leagues YouTube

03:35 a.m. Melbourne City vs. Sydney FC – A-Leagues YouTube


Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Benfica vs. Estoril Praia – GolTV Play

3:30 p.m. AVS Futebol vs. Moreirense – GolTV Play


Tags
Partidos de hoy LaLiga Fútbol en vivo Premier League Ligue 1 Serie A

