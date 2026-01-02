Partidos de hoy, sábado 3 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Espanyol por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 3 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Celta vs. Valencia – Disney+ Premium, ESPN 3
10:15 a.m. Osasuna vs. Athletic Club – DSports, DGO
12:30 p.m. Elche vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. Espanyol vs. FC Barcelona – DSports, DGO
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
07:30 a.m. Aston Villa vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Brighton vs. Burnley – Disney+ Premium, ESPN
10:00 a.m. Wolverhampton vs. West Ham – Disney+ Premium
12:30 p.m. Bournemouth vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. Como 1907 vs. Udinese – Disney+ Premium
09:00 a.m. Genoa vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2
09:00 a.m. Sassuolo vs. Parma – Disney+ Premium
12:00 p.m. Juventus vs. US Lecce – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. Atalanta vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. AS Monaco vs. O. Lyon – Disney+ Premium
1:00 p.m. Nice vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:05 p.m. Lille vs. Rennes – Disney+ Premium, TV5Monde
Partidos de hoy, A-League – Australia
01:00 a.m. Brisbane Roar vs. Wellington Phoenix – A-Leagues YouTube
03:35 a.m. Melbourne City vs. Sydney FC – A-Leagues YouTube
Partidos de hoy, Liga de Portugal
1:00 p.m. Benfica vs. Estoril Praia – GolTV Play
3:30 p.m. AVS Futebol vs. Moreirense – GolTV Play