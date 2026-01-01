Partidos de hoy, viernes 2 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cagliari vs AC Milan por la Serie A. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 2 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Getafe - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Cagliari vs AC Milan - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | Toulouse vs Lens - Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

2:30 p.m. | Éibar vs Mirandés - DSports 6, DGO



