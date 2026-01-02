Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Se enfrentan Osasuna y Athletic Bilbao por la fecha 18

En la previa de Osasuna vs Athletic Bilbao, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 3 de enero desde las 10:15 horas en el estadio el Sadar.

El próximo sábado 3 de enero, a partir de las 10:15 horas, Athletic Bilbao visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Athletic Bilbao

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna ganó su último duelo ante Alavés por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
8Athletic Bilbao2318729-8
12Osasuna1817539-3

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
