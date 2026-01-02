LaLiga EA Sports: Se enfrentan Osasuna y Athletic Bilbao por la fecha 18

En la previa de Osasuna vs Athletic Bilbao, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 3 de enero desde las 10:15 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Athletic Bilbao

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna ganó su último duelo ante Alavés por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 8 Athletic Bilbao 23 18 7 2 9 -8 12 Osasuna 18 17 5 3 9 -3

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

