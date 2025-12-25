Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Copa Africana de Naciones

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs Newcastle por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 26 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Manchester United vs Newcastle - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF

7:30 a.m. | Angola vs Zimbabue - Claro Sports

10:00 a.m. | Egipto vs Sudáfrica - Claro Sports

12:30 p.m. | Zambia vs Comoras - Claro Sports

3:00 p.m. | Marruecos vs Malí - Claro Sports

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Birmingham vs Derby County - Disney+

10:00 a.m. | Middelesbrough vs Blackburn Rovers - ESPN 5, Disney+

12:30 p.m. | Wrexham vs Sheffield United - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudita

12:30 p.m. | Al Hilal vs Khaleej FC - OneFootball

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis